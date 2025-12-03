in News

Vivid Money: Apri un Conto Aziendale Gratuito con IBAN Italiani Illimitati!

Nel panorama delle neobank, Vivid Money si distingue per la sua proposta di conto aziendale, pensata per soddisfare le esigenze di professionisti e aziende.

Questa piattaforma, nata a Berlino, offre un’interfaccia user-friendly e una registrazione rapida, consentendo l’apertura di un conto con IBAN italiani illimitati.

La gestione delle finanze aziendali non è mai stata così facile. Con Vivid Money, le aziende possono accedere a una serie di strumenti finanziari avanzati che semplificano le operazioni quotidiane e ottimizzano la pianificazione finanziaria.

Vantaggi del conto aziendale Vivid Money

Uno dei principali punti di forza del conto aziendale Vivid Money è il suo tasso d’interesse competitivo. Infatti, per i primi quattro mesi, gli utenti possono beneficiare di un tasso annuo del 4% sulle somme depositate. Successivamente, in base al piano selezionato, il rendimento può arrivare fino al 2%.

Cashback e bonifici senza costi

Oltre agli interessi, Vivid Money offre un sistema di cashback che premia ogni acquisto effettuato tramite la carta Visa. I titolari di un conto possono guadagnare fino al 10% di cashback, rappresentando un incentivo prezioso per le aziende che utilizzano frequentemente il proprio conto per le spese aziendali. Inoltre, i bonifici SEPA sono istantanei e senza commissioni, così come i trasferimenti internazionali, rendendo Vivid Money una scelta vantaggiosa per le operazioni di pagamento.

Gestione e flessibilità

La piattaforma di Vivid Money non si limita a fornire un conto corrente. Essa integra anche strumenti di contabilità e gestione delle finanze, facilitando l’interazione con i principali software di contabilità, un aspetto fondamentale per le aziende moderne. Questo significa che i titolari di un conto possono riconciliare facilmente le transazioni, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori.

Accesso a più valute e trasferimenti internazionali

Un’altra caratteristica significativa è la possibilità di effettuare pagamenti in oltre 70 paesi e ricevere fondi da più di 150 nazioni. Vivid Money supporta un totale di 22 valute, con un sistema di cambio in tempo reale e senza spese aggiuntive. Questa funzionalità è particolarmente utile per le aziende che operano a livello internazionale, poiché consente di gestire le transazioni in modo efficace e senza oneri nascosti.

Carte gratuite e gestione del team

Vivid Money offre anche carte fisiche e virtuali gratuite per ogni membro del team, permettendo una gestione delle spese aziendali più controllata. I titolari del conto possono personalizzare le autorizzazioni di spesa per ciascun collaboratore, che siano dipendenti o liberi professionisti, garantendo un elevato livello di sicurezza e monitoraggio delle finanze aziendali.

Vivid Money rappresenta una soluzione innovativa e pratica per le aziende che desiderano gestire le proprie finanze in modo efficiente. Grazie a un conto aziendale privo di costi nascosti, funzionalità avanzate e un’interfaccia intuitiva, è diventato un punto di riferimento nel settore delle neobank. Per le aziende italiane, avere a disposizione un IBAN italiano e strumenti di gestione finanziaria integrati rende Vivid Money una scelta strategica.

