Vivid Money: il conto aziendale che fa crescere i tuoi risparmi

In un contesto imprenditoriale in continua evoluzione, Vivid Money emerge come una soluzione innovativa per ottimizzare la gestione finanziaria delle aziende.

Questo conto aziendale offre tassi d’interesse competitivi e funzionalità progettate per semplificare le operazioni quotidiane.

La registrazione è rapida e intuitiva, rendendo Vivid Money un’opzione interessante per chi desidera gestire al meglio la liquidità della propria impresa. Analizziamo i vantaggi e le opportunità offerte da questo servizio.

Vantaggi del conto aziendale Vivid Money

Tra i punti di forza di Vivid Money si distingue il tasso d’interesse del 4% lordo annuo sui saldi positivi, valido per i primi quattro mesi dall’apertura del conto. Successivamente, il tasso si riduce al 2%. Questo consente di ottenere rendimenti significativi sui propri risparmi depositati nel Conto Interessi.

Flessibilità e accessibilità

Un elemento particolarmente apprezzato è la possibilità di effettuare depositi e prelievi senza restrizioni. La liquidità è immediatamente disponibile per prelievi e pagamenti, permettendo una gestione finanziaria agile, fondamentale in un ambiente imprenditoriale.

Sicurezza dei fondi e investimenti

La sicurezza dei fondi è una priorità per Vivid Money. I depositi sono investiti in fondi del mercato monetario (FCM) con un rating elevato, pari a AAA/Aaa, assegnato da agenzie di rating come S&P, Moody’s e Fitch. Questo assicura un alto livello di protezione del capitale.

Integrazione e gestione semplificata

Oltre al tasso d’interesse, Vivid Money fornisce strumenti utili per la gestione aziendale. È possibile avere fino a 30 IBAN, facilitando così la contabilità e la gestione delle spese. Inoltre, il conto può essere integrato con software di contabilità, ottimizzando il monitoraggio delle finanze.

Cashback e opzioni per tutti

Una caratteristica distintiva è il programma di cashback, che consente di guadagnare fino al 10% su ogni acquisto effettuato con la carta VISA gratuita, disponibile per tutti i membri del team. Questa opportunità rappresenta un risparmio significativo nel lungo periodo, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse aziendali.

Vivid Money propone piani flessibili adatti a diverse dimensioni aziendali. Sono disponibili opzioni specifiche per liberi professionisti, piccole e medie imprese (PMI) e aziende di maggiori dimensioni. Per liberi professionisti e PMI, è previsto un piano gratuito senza canone mensile, rendendolo accessibile a un’ampia clientela.

La proposta di Vivid Money rappresenta un’opzione interessante per chi desidera non solo proteggere il proprio capitale, ma anche favorirne la crescita. Grazie alla sua offerta vantaggiosa, è possibile ottimizzare la gestione delle finanze aziendali e incrementare i risparmi.