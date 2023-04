WETH vs ETH: WETH e ETH sono essenzialmente equivalenti. La prima è semplicemente la controparte “avvolta” di quest’ultima. “avvolgendo” un token, un asset non nativo può ora essere utilizzato su qualsiasi blockchain, come ETH avvolto sulla blockchain BNB.

Cos’è l’ETH?

Ethereum, noto anche come ETH, è una valuta digitale simile a Bitcoin che può essere acquistata, venduta e scambiata in borsa come qualsiasi altra criptovaluta. Tuttavia, Ethereum è in grado di fare molto di più che essere una valuta virtuale. Sulla rete Ethereum, può essere utilizzato per regolare le commissioni di transazione, creare applicazioni decentralizzate (DApp) e creare contratti intelligenti..

Cos’è WETH?

WETH è l’abbreviazione di Wrapped Ethereum, noto anche come Wrapped ETH. Tutti i token prodotti su Ethereum aderiscono al protocollo ERC-20, ad eccezione di ETH, che non lo fa. Sulla rete Ethereum, un contratto intelligente consente agli utenti di avvolgere ETH in WETH per aumentare l’usabilità di ETH. Il wrapping è il processo che si traduce nella produzione di token WETH.

WETH vs ETH: differenze

Anche se ETH e WETH possono occasionalmente essere usati in modo intercambiabile, ci sono alcune differenze significative tra i due. La valuta digitale nativa della rete Ethereum si chiama ETH. Il gas, o i costi di transazione, necessari per eseguire contratti intelligenti sulla blockchain di Ethereum sono pagati con ETH. Grazie alla conformità ERC20 di WETH, può essere tenuto in qualsiasi portafoglio o scambiato su qualsiasi DEX che accetta lo standard. Solo i portafogli che supportano la blockchain di Ethereum possono archiviare ETH, che non è conforme a ERC20.

WETH vs ETH: Quale è meglio?

ETH e WETH hanno lo stesso valore, quindi nessuno dei due è superiore all’altro. Tuttavia, scegliere quale utilizzare in un dato momento dipende più dalle tue esigenze che da quale potrebbe essere superiore. Se gli utenti volessero acquistare qualcosa online, ad esempio, ETH sarebbe un’opzione migliore per loro. Tuttavia, potrebbero aver bisogno di WETH se volessero acquistare Bitcoin.

Come funziona Wrap ETH?

Un ETH avvolto è generato da un contratto intelligente che riceve ETH. L’ETH è bloccato in un indirizzo sicuro da un contratto intelligente, ma poiché WETH è supportato dalle riserve ETH, gli utenti possono scambiarlo quando vogliono. Di conseguenza, il token con wrapping (WETH) viene bruciato quando il contratto intelligente invia il token nativo al proprio portafoglio. Sempre 1:1 è il rapporto swap. Tieni presente che l’avvolgimento di ETH comporterà costi di gas o di transazione.

Un’altra opzione è quella di utilizzare uno scambio decentralizzato per scambiare WETH per un’altra moneta (DEX). Un token diverso può anche essere scambiato direttamente con WETH utilizzando il loro portafoglio MetaMask. ETH può essere avvolto e scartato interamente con l’aiuto di UniSwap, OpenSea e MetaMask.

Per concludere ETH con MetaMask, procedi nel seguente modo:

Assicurati che l’utente abbia un account MetaMask. Inserisci la password del loro portafoglio. Possono vedere quanti ETH hanno nel loro portafoglio. Se non hanno abbastanza soldi, possono acquistare alcuni ETH con una carta di credito o di debito. Collega il tuo portafoglio MetaMask a uno scambio decentralizzato, come Uniswap. Prima di fare clic su Swap, l’utente deve essere connesso alla mainnet di Ethereum. Un nuovo prompt con le opzioni token apparirà sullo schermo. Nella casella Scambia in, selezionare WETH dal menu a discesa. Immettere la quantità di ETH che si desidera avvolgere e quindi fare clic su Review Swap. Successivamente, gli utenti vengono reindirizzati a un nuovo prompt con i dettagli finali della transazione. Controlla le informazioni sulla transazione, le commissioni sul gas e il tasso di conversione (1:1) per la traduzione. Verrà chiesto loro di aggiungere altri fondi se non ne hanno abbastanza per completare la transazione. Ora, fai clic su Scambia per completare la transazione.

Al termine della transazione, WETH verrà consegnato al tuo portafoglio. Aprendo WETH, puoi inviare token nativi al tuo portafoglio.

WETH vs ETH: come scartare WETH

Dopo aver imparato come convertire ETH in WETH, esaminiamo come scartare WETH. La masterizzazione del token con wrapping fino a quando non raggiunge la sua forma originale è nota come unwrapping. WETH viene quindi convertito in ETH e depositato nel tuo portafoglio quando viene scartato.

L’etere può essere scartato in vari modi:

Interazione manuale con smart contract Scambia ETH con WETH utilizzando Uniswap o Binance Usa MetaMask su OpenSea.

Come scartare WETH su OpenSea usando MetaMask

I passaggi elencati di seguito devono essere seguiti per scartare i token con wrapping:

Accedi al tuo account su OpenSea. Nell’angolo in alto a destra dello schermo, fai clic sull’icona del portafoglio. All’utente verrà richiesto di accedere con il proprio portafoglio. Procedere selezionando MetaMask. Accedi con la tua password. L’utente può visualizzare i dettagli del proprio fondo dopo aver effettuato l’accesso al proprio account. Se i tuoi fondi sono limitati, considera l’aggiunta di WETH. Scegli i tre punti visualizzati accanto alle informazioni WETH. Scegliere l’ultima opzione (Unwrap). Sullo schermo verrà visualizzato un nuovo prompt con i dettagli della transazione. Controlla i dettagli del WETH che desideri convertire in ETH. Seleziona Annulla a capo.

Dopo che l’utente ha completato la richiesta, fai clic su conferma per ricevere la risorsa originale (ETH) nel suo portafoglio. Anche se le procedure di avvolgimento e disimballaggio per MetaMask sono state trattate sopra. Tuttavia, possono utilizzare altri portafogli se è più conveniente per loro.

Conclusione

WETH vs ETH: Mentre WETH ed ETH possono inizialmente sembrare simili, la loro struttura, usabilità e flessibilità sono molto diverse. Chiunque cerchi di utilizzare una criptovaluta deve essere consapevole di queste differenze. Le differenze descritte in questo articolo devono essere comprese prima di utilizzare WETH o ETH. Tieni presente che WETH e ETH hanno lo stesso valore. L’unica distinzione è nel modo in cui vengono applicati. In sostanza, WETH è un’estensione di ETH che è più adattabile e facile da usare e può essere applicata a una gamma più ampia di usi.