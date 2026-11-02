Pictet e Kryalos puntano al cuore di Milano con l’acquisto di 7 dimore di lusso, lanciando un ambizioso programma di riqualificazione.

Il Gruppo Pictet, attraverso la sua unità Pictet Alternative Advisors, ha finalizzato una operazione di rilievo denominata Project Galileo. L’investimento riguarda un portafoglio di sette edifici storici situati nelle zone più ricercate del centro milanese, tra cui il Centro Storico, Brera, Magenta e Porta Nuova. Con una superficie complessiva di circa 26.000 mq e 150 unità abitative, l’acquisizione segna una delle più importanti scommesse sul segmento residenziale di alta gamma in Italia.

La transazione è stata realizzata con il supporto finanziario esclusivo di UniCredit, che ha assunto il ruolo di unico creditore. La gestione operativa del portafoglio è stata affidata a Kryalos SGR, società specializzata nella gestione di asset immobiliari e dotata di una profonda conoscenza del mercato italiano. L’intervento congiunto di questi soggetti mira a valorizzare gli immobili senza intaccarne l’identità architettonica.

Dettagli dell’acquisizione: sette edifici, 26.000 mq, 150 unità

Il pacchetto comprende circa 26.000 mq di superficie lorda, suddivisi in 150 appartamenti di prestigio. Al piano terra di ciascun edificio si trovano spazi commerciali, tipici della configurazione mixed-use che caratterizza il tessuto urbano milanese. Le proprietà si trovano in zone ad alta densità di domanda, dove la presenza di HNWI (high-net-worth individuals) è in costante crescita, mentre l’offerta di nuove costruzioni rimane estremamente limitata.

Le unità sono state valutate come soggette a un potenziale di crescita significativo, grazie alla loro posizione strategica e al valore storico degli edifici. La decisione di raggruppare più immobili in un’unica operazione permette di implementare un piano di gestione coordinata, ottimizzando costi e tempi di ristrutturazione.

Programma di valorizzazione e incremento di valore

Una volta acquisiti, gli immobili entreranno in un programma value-add che prevede la ristrutturazione completa degli appartamenti, la riqualificazione delle aree comuni e l’ammodernamento degli spazi destinati ai residenti. L’obiettivo è incrementare il valore di mercato delle singole unità, migliorando al contempo la qualità della vita degli occupanti e mantenendo intatto il carattere architettonico originale.

Il piano prevede inoltre l’introduzione di nuovi servizi per i residenti, come spazi fitness, aree coworking e soluzioni domotiche avanzate. Tali interventi mirano a rendere gli edifici più competitivi rispetto a nuove proposte di lusso, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente.

Ruolo dei partner: Pictet, Kryalos e UniCredit

Pictet Alternative Advisors ha coordinato l’intera operazione di acquisizione, sfruttando la propria esperienza nei investimenti diretti su scala internazionale. Il responsabile delle acquisizioni europee, Pablo Granell Peris, ha sottolineato la strategia di “acquistare scala in quartieri di prestigio” come chiave per generare rendimenti superiori nel medio-lungo periodo.

Da parte sua, Kryalos SGR assumerà la gestione quotidiana del portafoglio, mettendo a disposizione un team di 127 professionisti e una gestione attiva basata su analisi di mercato approfondite. Paolo Bottelli, fondatore e CEO di Kryalos, ha evidenziato l’impegno a coniugare la tutela del patrimonio esistente con il miglioramento della performance operativa. Infine, UniCredit fornisce il capitale necessario, consolidando la strutturazione finanziaria dell’intera iniziativa.