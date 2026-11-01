Ctp lancia una serie di progetti logistici da 1,5 milioni di mq, investendo un miliardo di euro e puntando a rendimenti del 10%.

Il CTP, più grande proprietario, sviluppatore e gestore quotato in Europa di immobili logistici e industriali, ha definito una strategia ambiziosa per l’Italia: realizzare quasi 1,5 milioni di metri quadrati entro il 2030, destinati a logistica, produzione e alta tecnologia. L’obiettivo è sostenuto da un investimento complessivo di 1 miliardo di euro, con una media del rendimento on cost pari al 10%, valore che rende gli asset particolarmente appetibili per investitori istituzionali e corporate.

Il primo asset italiano: CTPark Castel San Giovanni

Nel terzo trimestre del 2026 è stata consegnata la prima struttura italiana, il CTPark Castel San Giovanni a Piacenza, con una superficie di 52.000 mq. Realizzato secondo standard elevati di qualità, efficienza energetica e sostenibilità, questo complesso è già pienamente locato da clienti operanti nell’e-commerce e nella supply chain. Il progetto non si ferma qui: entro dicembre 2026 saranno aggiunti 88.000 mq e, a febbraio 2027, altri 25.000 mq, consolidando la presenza del gruppo nella pianura padana.

Geografia degli investimenti: nord, centro-sud e nodi portuali

La pianificazione prevede che il 70% delle nuove costruzioni si concentri nel nord italia, con il restante 30% destinato al Centro-Sud. Le scelte territoriali rispecchiano le esigenze dei clienti, che vedono nell’Italia una delle principali potenze manifatturiere europee. Le aree portuali di Alessandria e Ravenna sono state identificate come punti chiave per i flussi logistici, mentre la zona di Roma e Milano ospita un land bank di circa 2 milioni di mq ciascuna, pronto per futuri sviluppi.

Prospettive per il 2027

Nel 2027 la pipeline di CTP prevede nuovi lanci: 40.000 mq a Padova, 17.000 mq a Novara, 35.000 mq a Castel San Giovanni, 43.000 mq a Ferentino (provincia di Roma) e una quantità simile ad Alessandria. Questi progetti rispecchiano la volontà di coprire sia le esigenze di logistica tradizionale sia quelle delle industrie high-tech, con focus su settori come automotive, farmaceutico e tecnologie avanzate.

Portafoglio clienti e presenza internazionale

Attualmente, il gruppo gestisce immobili in 12 paesi, servendo circa 1.700 clienti che spaziano dall’e-commerce ai grandi operatori della supply chain, fino a produttori di veicoli, farmaci e componenti elettronici. Il mercato principale resta quello dell’Europa centro-orientale, dove CTP ha già sviluppato più di 14,8 milioni di metri quadrati di asset di proprietà, contribuendo a un totale di investimenti immobiliari pari a 18,7 miliardi di euro.

Una rete di uffici, tra cui una sede in Cina, consente al gruppo di supportare clienti cinesi interessati a entrare nel mercato europeo, scegliendo l’Italia come punto di partenza per le proprie attività produttive. Questa sinergia tra domanda internazionale e offerta locale rende la strategia italiana di CTP un vero motore di crescita per il settore logistico-industriale del Paese.