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1 Novembre 2026

Ctp annuncia 1 miliardo di euro per logistica in Italia

Ctp lancia una serie di progetti logistici da 1,5 milioni di mq, investendo un miliardo di euro e puntando a rendimenti del 10%.

· · 3 min
Ctp annuncia 1 miliardo di euro per logistica in Italia

Il CTP, più grande proprietario, sviluppatore e gestore quotato in Europa di immobili logistici e industriali, ha definito una strategia ambiziosa per l’Italia: realizzare quasi 1,5 milioni di metri quadrati entro il 2030, destinati a logistica, produzione e alta tecnologia. L’obiettivo è sostenuto da un investimento complessivo di 1 miliardo di euro, con una media del rendimento on cost pari al 10%, valore che rende gli asset particolarmente appetibili per investitori istituzionali e corporate.

Il primo asset italiano: CTPark Castel San Giovanni

Nel terzo trimestre del 2026 è stata consegnata la prima struttura italiana, il CTPark Castel San Giovanni a Piacenza, con una superficie di 52.000 mq. Realizzato secondo standard elevati di qualità, efficienza energetica e sostenibilità, questo complesso è già pienamente locato da clienti operanti nell’e-commerce e nella supply chain. Il progetto non si ferma qui: entro dicembre 2026 saranno aggiunti 88.000 mq e, a febbraio 2027, altri 25.000 mq, consolidando la presenza del gruppo nella pianura padana.

Geografia degli investimenti: nord, centro-sud e nodi portuali

La pianificazione prevede che il 70% delle nuove costruzioni si concentri nel nord italia, con il restante 30% destinato al Centro-Sud. Le scelte territoriali rispecchiano le esigenze dei clienti, che vedono nell’Italia una delle principali potenze manifatturiere europee. Le aree portuali di Alessandria e Ravenna sono state identificate come punti chiave per i flussi logistici, mentre la zona di Roma e Milano ospita un land bank di circa 2 milioni di mq ciascuna, pronto per futuri sviluppi.

Prospettive per il 2027

Nel 2027 la pipeline di CTP prevede nuovi lanci: 40.000 mq a Padova, 17.000 mq a Novara, 35.000 mq a Castel San Giovanni, 43.000 mq a Ferentino (provincia di Roma) e una quantità simile ad Alessandria. Questi progetti rispecchiano la volontà di coprire sia le esigenze di logistica tradizionale sia quelle delle industrie high-tech, con focus su settori come automotive, farmaceutico e tecnologie avanzate.

Portafoglio clienti e presenza internazionale

Attualmente, il gruppo gestisce immobili in 12 paesi, servendo circa 1.700 clienti che spaziano dall’e-commerce ai grandi operatori della supply chain, fino a produttori di veicoli, farmaci e componenti elettronici. Il mercato principale resta quello dell’Europa centro-orientale, dove CTP ha già sviluppato più di 14,8 milioni di metri quadrati di asset di proprietà, contribuendo a un totale di investimenti immobiliari pari a 18,7 miliardi di euro.

Una rete di uffici, tra cui una sede in Cina, consente al gruppo di supportare clienti cinesi interessati a entrare nel mercato europeo, scegliendo l’Italia come punto di partenza per le proprie attività produttive. Questa sinergia tra domanda internazionale e offerta locale rende la strategia italiana di CTP un vero motore di crescita per il settore logistico-industriale del Paese.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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