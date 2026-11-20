Anthropic è sbarcata al Nasdaq con un rialzo iniziale superiore al 34%, poi ridimensionato. Ecco numeri, fondatori e reazioni dal primo giorno di Borsa.

La quotazione di Anthropic al Nasdaq era molto attesa, e il primo giorno di scambi ha confermato l’interesse degli investitori per le aziende legate all’intelligenza artificiale. La società, fondata sei anni fa, è scambiata con il simbolo ANT e si è presentata sul mercato con una valutazione che l’ha portata tra le più grandi di Wall Street. Il titolo, però, non ha mantenuto la spinta iniziale.

Il collocamento è avvenuto a 83 dollari per azione. Il titolo ha aperto a 111,50 dollari, con un rialzo di circa il 34%, e ha chiuso la seduta a 97,17 dollari, con un guadagno del 17,1% rispetto al prezzo di collocamento.

Apertura in forte rialzo, chiusura più contenuta

All’apertura la valutazione di Anthropic ha raggiunto circa 2.000 miliardi di dollari, un valore superiore a quello di Meta e Tesla. Nel corso della giornata i guadagni si sono ridotti, e il ribasso ha ridimensionato il valore di mercato della società. A fine seduta gli indici americani sono scesi con decisione, segno di una certa cautela degli investitori verso le valutazioni delle società legate all’IA.

La società sviluppa Claude, il proprio chatbot, ed è quotata nel Nasdaq Global Select Market. Il titolo è entrato nella giornata con un forte interesse, ma la fase di incertezza successiva ha frenato la corsa.

Una raccolta da record e i guadagni per fondatori e banche

L’operazione è la più grande mai realizzata per capitali raccolti. Con l’offerta pubblica sono stati incassati 81,3 miliardi di dollari, con la vendita di 980 milioni di azioni a 83 dollari ciascuna. Sommando il collocamento privato, la società e i suoi sette cofondatori hanno raccolto complessivamente 107,3 miliardi di dollari, più di quanto ottenuto da SpaceX con la propria quotazione.

I sette cofondatori, tutti ex dipendenti di OpenAI, diventano multimiliardari, con un patrimonio personale stimato in più di 20 miliardi di dollari ciascuno. Anche i dipendenti beneficiano dell’operazione, con una ricchezza media di circa 44 milioni di dollari a persona.

Le banche che hanno curato l’Ipo riceveranno complessivamente 550 milioni di dollari in commissioni, meno dell’1% del totale raccolto. Morgan Stanley e Goldman Sachs incasseranno insieme il 41% della cifra, circa 110 milioni di dollari ciascuna.

Prima del debutto, i mercati non ufficiali indicavano un interesse ancora più forte. Il broker IG International segnalava una capitalizzazione di 1.350 miliardi di dollari, mentre sulla piattaforma Hyperliquid i future legati ad Anthropic scambiavano intorno a 101 dollari. Su Polymarket, le probabilità che la società raggiunga i 1.750 miliardi entro il 31 dicembre erano stimate al 44%.

Amodei e Musk: sicurezza dell’IA al centro del discorso

Al suono della campanella del Nasdaq, l’amministratore delegato Dario Amodei ha detto che Anthropic non cederà alle pressioni commerciali né a quelle politiche. Ha aggiunto che l’azienda resterà ossessionata dalla sicurezza dell’intelligenza artificiale e che la nuova posizione finanziaria rafforza la determinazione a operare nel modo giusto.

Amodei, di origini italiane, nei mesi scorsi è stato al centro di uno scontro con il Pentagono sulle limitazioni all’uso dell’IA che Anthropic aveva imposto. Tra i primi a chiedere un rallentamento dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, ha più volte messo in guardia sui rischi per l’umanità. Anche Elon Musk ha espresso un giudizio positivo sulla società, dicendo di conoscere molte persone che vi lavorano, incontrate quando lavorava in OpenAI.

Un’IA che attira capitali ma fatica con l’opinione pubblica

Il successo dell’Ipo apre una nuova fase per un settore finora poco esposto ai mercati finanziari. Il clima pubblico, però, non è uniformemente favorevole. Durante le recenti elezioni di metà mandato, gli elettori americani hanno espresso contrarietà ai data center nelle proprie comunità e preoccupazione per gli effetti dell’IA sul lavoro.

Il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha osservato che il fenomeno va valutato da più punti di vista. L’IA può aumentare la produttività, con benefici ampiamente condivisi, ma comporta anche rischi di destabilizzazione legati a soggetti malintenzionati. Non si può escludere che la tecnologia deluda e che le aziende non ottengano rendimenti adeguati dagli investimenti. Per ora, dopo il debutto di Anthropic, quest’ultima ipotesi appare lontana.