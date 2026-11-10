Il presidente Alliana affida la Banca centrale a Schreiner, una mossa chiave per fronteggiare la crisi scatenata dal fallimento della Ueno.

Il Paraguay vive una delle più gravi emergenze finanziarie degli ultimi decenni. Il crollo della fintech Ueno Bank ha lasciato senza accesso a quasi la metà della popolazione, provocando proteste diffuse e interroganti su stabilità istituzionale e gestione politica. In questo scenario, il nuovo capo dello Stato, Pedro Alliana, ha annunciato la nomina dell’economista Jorge Schreiner a governatore della Banca centrale del Paraguay, una decisione volta a ristabilire la fiducia dei cittadini e degli investitori.

Schreiner alla guida della Banca centrale: chi è e quali sfide dovrà affrontare

Jorge Schreiner non è un estraneo al mondo monetario paraguaiano. Dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di consigliere della Banca centrale fino al 1999, ha diretto per dieci anni la Commissione nazionale per i valori mobiliari, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche di mercato e della regolamentazione finanziaria. La sua esperienza è considerata un patrimonio cruciale per gestire l’attuale crisi di Ueno, che ha ridotto a zero i saldi di circa tre milioni di correntisti.

Il ruolo di Fernando Rivarola nel nuovo consiglio direttivo

Accanto a Schreiner, il Parlamento ha approvato la nomina di Fernando Rivarola, ex responsabile dell’autorità nazionale di vigilanza bancaria. Rivarola è stato il primo a lanciare un avvertimento ufficiale sulla vulnerabilità di Ueno, pubblicando un rapporto a luglio che ha anticipato l’impennata della crisi. Il suo inserimento nel consiglio direttivo mira a garantire un controllo più rigoroso e a prevenire futuri episodi di cattiva gestione.

Le ripercussioni politiche e giudiziarie del crollo di Ueno

La bancarotta di Ueno ha avuto una valanga di conseguenze. L’ex presidente Santiago Peña, che era azionista della banca, consigliere della Banca centrale e in passato ministro delle Finanze, è stato posto agli arresti domiciliari con accuse di conflitto di interessi e collusione. Parallelamente, l’allora governatore della Banca centrale, Carlos Carvallo, è stato destituito e anche lui è sotto indagine. Entrambi i casi sono stati gestiti dalla procura, che ha sequestrato i loro beni in attesa di ulteriori sviluppi.

Il coinvolgimento di Petropar e Ande

Le istituzioni statali non sono rimaste immuni. Petropar, la compagnia petrolifera di Stato, ha sporto denuncia contro Ueno per presunti reati di frode e abuso di fiducia, richiedendo misure cautelari per salvaguardare un’esposizione di almeno sei milioni di euro. Anche l’Amministrazione nazionale per l’energia elettrica (Ande) ha avviato un’azione legale, chiedendo chiarezza sulla situazione finanziaria dell’istituto e protezione dei fondi depositati. Il Comune di Asunción ha segnalato un blocco di circa un milione di euro, annunciando ulteriori iniziative giudiziarie.

Le perdite complessive sono stimate intorno a 850 milioni di dollari, una cifra enorme per un Paese con un PIL pro capite tra i più bassi della regione. Il salario medio mensile, pari a circa 383 euro, rende ancora più dolorosa la mancanza di risorse per milioni di famiglie.

Prospettive internazionali e prossimi passi

Nel tentativo di rassicurare i mercati internazionali, Alliana ha tenuto un colloquio con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio, confermando l’impegno a mantenere solide relazioni bilaterali. Questo segnale è inteso a dimostrare che, nonostante le turbolenze interne, il Paraguay resta un partner affidabile per gli investitori stranieri.

Il futuro della Banca centrale dipenderà dalla capacità di Schreiner di implementare riforme strutturali, rafforzare la vigilanza e ristabilire la trasparenza. La sua missione sarà, in sintesi, ricostruire la credibilità persa, proteggere i depositi dei cittadini e creare un quadro normativo che impedisca il ripetersi di simili catastrofi.