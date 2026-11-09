Vittorio de Pedys spiega perché l’export è la chiave per la crescita delle PMI italiane

Durante la giornata milanese dedicata all’8° Retail & Finanza, il presidente di SIMEST, Vittorio de Pedys, ha dedicato il suo intervento alle dinamiche che stanno trasformando il panorama delle imprese italiane. In un contesto di crescente competitività globale, ha sottolineato come la capacità di operare oltre confine non sia più un’opzione, ma un requisito imprescindibile per mantenere e accrescere la quota di mercato.

Internazionalizzazione: requisito fondamentale per le imprese italiane

De Pedys ha evidenziato che l’internazionalizzazione non è più una semplice leva di sviluppo, ma una condizione necessaria per la competitività delle aziende locali. Secondo il presidente, le imprese che hanno avviato processi di espansione all’estero hanno registrato una crescita media del fatturato superiore del 25% rispetto a chi è rimasto ancorato al mercato interno. Questo trend è particolarmente marcato nelle piccole e medie imprese, le quali, grazie al supporto istituzionale, stanno riuscendo a superare le tradizionali barriere di ingresso nei mercati esteri.

Export: da 15% a oltre un terzo del PIL in tre decenni

Un dato chiave presentato dal presidente riguarda il peso dell’export sull’economia nazionale. Nei venticinque-trenta anni trascorsi, la quota di prodotto interno lordo generata dalle esportazioni è passata dal 15-17% a circa il 33-35%. Questa crescita è il risultato di politiche mirate, di una rete di sostegno più capillare e della crescente capacità tecnologica delle imprese italiane. De Pedys ha quindi descritto l’export come la spina dorsale di una strategia di crescita sostenibile per il Paese.

Gli strumenti di SIMEST a supporto delle PMI verso i mercati esteri

Per tradurre queste dinamiche in opportunità concrete, SIMEST mette a disposizione diversi strumenti pensati appositamente per le PMI. La finanza agevolata consente di accedere a linee di credito a tasso ridotto, garantendo liquidità per progetti di internazionalizzazione. Inoltre, l’ente offre interventi a sostegno delle filiere produttive, facilitando l’adozione di tecnologie innovative e la certificazione di prodotto per l’export. Un altro strumento fondamentale è l’investimento in equity come socio di minoranza, che permette alle aziende di rafforzare il proprio capitale senza cedere il controllo strategico.

Finanza agevolata e investimento in equity: dettagli operativi

Le linee di finanza agevolata includono fondi a medio-termine, garanzie parziali a copertura di crediti e programmi di co-finanziamento con istituti bancari. Queste soluzioni mirano a ridurre il costo del capitale e a migliorare la sostenibilità dei piani di espansione. Parallelamente, l’opzione di diventare socio di minoranza consente a SIMEST di partecipare direttamente al capitale delle imprese, fornendo non solo risorse finanziarie ma anche expertise gestionale e accesso a una rete internazionale di partner.

Infine, il presidente ha ribadito l’importanza della collaborazione tra i vari attori del Sistema Italia per l’internazionalizzazione. Sotto la guida del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cassa Depositi e Prestiti, SACE, l’ITA – Italian Trade Agency e le associazioni di categoria operano in sinergia per offrire un ecosistema integrato di supporto, facilitando l’accesso ai mercati esteri per le imprese di ogni dimensione.