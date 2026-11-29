Al congresso dell'Anm a Napoli il ministro Nordio tende la mano alle toghe, mentre sugli stipendi arretrati la premier Meloni non firma il decreto.

Il 37° congresso dell’Associazione nazionale magistrati si è aperto a Napoli, al teatro San Carlo, con il discorso del presidente Giuseppe Tango. Davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella, Tango ha fatto il punto sui rapporti tra magistratura e politica dopo lo scontro sul referendum costituzionale. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, presente in platea, ha risposto con un’apertura al dialogo.

Il referendum e la richiesta di riconciliazione

Tango ha chiesto che l’esito del voto sia accettato: «la maggioranza del Paese si è espressa chiaramente e in modo inequivocabile» e, a suo giudizio, il voto «si deve anzitutto rispettare». Il presidente dell’Anm ha parlato di una «stagione di riconciliazione», ma ha anche denunciato che la continua delegittimazione della magistratura porta a una forte perdita di fiducia dei cittadini nella giustizia.

Nordio ha detto che l’esito del referendum «devono essere eseguiti» e che il conflitto «è stato superato dal tempo». Il ministro ha aggiunto: «Andiamo avanti insieme con le nostre forze unite per l’attuazione dello stato di diritto». Ha inoltre proposto di identificare, insieme all’avvocatura, quale possa essere il diritto penale minimo, e ha indicato nella sovrapproduzione normativa un problema da affrontare.

Gli stipendi arretrati e il decreto non firmato

Sul tavolo c’è la questione degli arretrati dei magistrati, riconosciuti da una sentenza del Consiglio di Stato su ricorso dell’Anm. Meloni ha ribadito per iscritto la sua posizione: «Non intendo cambiare la mia posizione perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che abbiamo in questo momento».

Nordio ha risposto con una terza via: «Le sentenze vanno eseguite», ma l’attuazione potrebbe essere «differito o rateizzato» per il momento di sacrificio del Paese. In una nota successiva il ministro ha dichiarato di essere «in completa sintonia con la posizione della presidente Meloni». Tango ha replicato che «spetta al governo trovare le soluzioni». Secondo quanto trapela, per rateizzare i pagamenti potrebbe servire una nuova norma ad hoc.

Le critiche di Gratteri e Conte

Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha respinto la proposta del ministro: «Non è una soluzione». Ha proposto di discutere anche degli stipendi più alti della magistratura e ha definito ripetuto l’invito al dialogo, che a suo dire sente «mediamente quattro volte a settimana da un po’ di anni».

Il leader M5s Giuseppe Conte, intervenuto al congresso come ospite, ha criticato il governo sul tema delle indennità: «non ho visto nessun travaglio di Meloni quando viene incrementata l’indennità di ministri e segretari sui rimborsi spese oppure sui finanziamenti in armamenti e F35».

Autocritica della magistratura e risorse

Tango ha riconosciuto che la magistratura associata, in passato, «non ha dato sempre buona prova di sè». Per il presidente dell’Anm la credibilità delle istituzioni giudiziarie «si fonda su tre pilastri: il rigore etico, la solidità delle argomentazioni tecnico-giuridiche poste a base del provvedimento e l’efficienza della risposta di giustizia». Ha aggiunto che «la fiducia non è un attributo statico e non è un privilegio».

Tango ha indicato anche le risorse necessarie per una giustizia più rapida: una digitalizzazione adeguata, una distribuzione più razionale del personale nella geografia giudiziaria e interventi straordinari sull’edilizia. Sul fronte delle pronunce, ha criticato chi, davanti a decisioni non gradite, «si biasima una magistratura che ostacola l’azione di governo».

Il governo deve ora decidere se accogliere la proposta di rateizzazione. Dal congresso non è emersa una data per la soluzione, mentre il decreto per il pagamento degli arretrati resta non firmato.