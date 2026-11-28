Investimenti in AI e importazioni di computer e semiconduttori pesano quasi allo stesso modo sulla crescita del PIL, e la spesa aziendale per l'AI cresce rapidamente.

Le revisioni dei dati del Bureau of Economic Analysis sulla contabilità della spesa legata all’intelligenza artificiale mostrano due movimenti nella stessa direzione. Gli investimenti in AI sono stati rivisti al rialzo, ma anche le importazioni collegate all’AI sono state riviste al rialzo. Secondo la lettura dei dati, i due fattori contribuiscono in misura quasi uguale alla crescita del PIL.

Investimenti e importazioni nel PIL

Il grafico di riferimento, costruito sulla seconda pubblicazione del BEA relativa al terzo trimestre 2026, scompone la crescita congiunturale del PIL. Le barre indicano il contributo degli investimenti in computer e software, quello delle importazioni di computer, periferiche e semiconduttori, e il resto della crescita.

Sul piano macroeconomico, l’effetto di breve periodo dipende dai moltiplicatori keynesiani degli investimenti rispetto a quelli delle importazioni. Per le importazioni l’effetto potrebbe essere limitato, perché i sostituti nazionali sono pochi. Per gli investimenti in capitale la situazione potrebbe essere simile, con l’eccezione della costruzione di data center e centrali elettriche, che non compare separatamente nella scomposizione.

Semiconduttori e beni strumentali

Le importazioni reali di semiconduttori sono state riviste al ribasso, mentre la somma di computer e semiconduttori è stata rivista al rialzo. Per il quarto trimestre, gli indicatori economici anticipati per ottobre segnalano un deficit di beni pari a -149,5 miliardi di dollari, contro un consenso di -135,9 miliardi e un dato precedente di -135,1 miliardi di settembre. Crescono sia le importazioni di beni strumentali sia quelle di materie prime industriali, ma il dato non è disaggregato ulteriormente.

La spesa delle aziende per l’AI

Sul fronte aziendale, l’Emburse AI Index rileva che la spesa in intelligenza artificiale è quasi raddoppiata in nove mesi, passando da 28,1 milioni di dollari nel primo trimestre 2026 a 56,2 milioni nel terzo trimestre. Il dato si basa su dati di spesa aggregati di centinaia di clienti Emburse.

Nel secondo trimestre la spesa era di 34 milioni di dollari, poi è salita del 65% nel terzo. La spesa mediana trimestrale per cliente è passata da circa 2.262 dollari nel primo trimestre a 6.243 dollari nel terzo. L’aumento riguarda quindi anche i clienti più piccoli, anche se gli investimenti più grandi restano concentrati in pochi conti.

Nel terzo trimestre i dieci conti con la spesa più alta hanno totalizzato circa 32,8 milioni di dollari, pari al 58,4% del totale. Il resto dei clienti ha speso 23,4 milioni di dollari. Il rapporto riguarda i clienti e non i fornitori di AI.

Cosa chiedere ai CFO

Per i responsabili finanziari, il punto è la rapidità con cui la spesa cresce. Un reparto può iniziare con un piccolo progetto pilota e poi aggiungere utenti o nuove applicazioni, mentre un altro team può acquistare strumenti simili senza sapere cosa è già disponibile in azienda. Senza una visione complessiva, la pianificazione dei costi diventa difficile.

L’indice suggerisce di partire dai contratti principali e dai rinnovi in scadenza, chiedendo chi è responsabile dell’investimento, quale lavoro dovrebbe migliorare e quali prove giustificano il pagamento. Un piccolo pilota dovrebbe avere uno scopo, un budget e una data di fine, mentre un servizio a consumo richiede un monitoraggio regolare.

Per il 2027, il suggerimento è rivedere i dieci maggiori costi legati all’AI insieme ai rinnovi previsti, verificando dove la spesa cresce e quali contratti richiedono un esame più attento prima di approvare nuove spese.