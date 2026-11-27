Quasi 2,4 milioni di famiglie non riescono a pagare riscaldamento e luce, e il fenomeno torna a farsi sentire con l'inverno 2026.

Quasi 2,4 milioni di famiglie italiane, pari al 9,1% del totale nazionale, non riescono a sostenere i costi del riscaldamento o dell’illuminazione di casa. I dati elaborati dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre su fonti ISTAT e OIPE riguardano oltre 5,36 milioni di persone in tutto il Paese.

Non si tratta di una scelta. La povertà energetica è la condizione in cui un nucleo familiare non riesce a garantirsi un livello adeguato di riscaldamento, raffreddamento o illuminazione, perché il costo dell’energia pesa in modo sproporzionato sul reddito disponibile. Nell’inverno 2026 il fenomeno torna a farsi sentire, aggravato dai rincari delle bollette di luce e gas, tra i più pesanti degli ultimi anni.

Chi sono le famiglie più esposte

Secondo l’elaborazione della CGIA, i nuclei più colpiti sono composti da anziani soli, da genitori stranieri e da famiglie con molti figli minori. Hanno in comune redditi bassi o instabili e vivono spesso in abitazioni poco efficienti dal punto di vista energetico, costruite prima delle normative sull’isolamento termico.

Vivere in un ambiente freddo ha effetti diretti sulla salute, soprattutto per bambini piccoli e anziani. Le case non riscaldate a sufficienza sviluppano umidità e muffe, che peggiorano le patologie respiratorie e allergiche. Chi non può riscaldare casa tende anche a ricevere meno ospiti e a uscire di più anche con il maltempo.

Dove il problema è più grave

Il Sud e le isole concentrano le situazioni più critiche, ma il fenomeno è presente anche in alcune aree del Nord e del Centro. La Puglia è la regione con il maggior numero assoluto di famiglie in difficoltà: oltre 302.500 nuclei, pari a quasi 700.000 persone. Segue la Calabria, con oltre 143.400 famiglie e circa 318.000 individui.

La Puglia ha un clima più mite rispetto al Nord e guida comunque la classifica. La povertà energetica dipende quindi dalla combinazione di redditi bassi, abitazioni inefficienti e tariffe elevate, non soltanto dal freddo.

Rincari e strumenti di sostegno

Rispetto al 2025, i prezzi di luce e gas sono aumentati in modo significativo. I dati di base della CGIA si riferiscono al 2024, ultimo anno con rilevazioni complete. Secondo l’analisi pubblicata a novembre 2026, la situazione attuale è peggiorata rispetto a quell’anno.

Lo strumento principale è il bonus sociale luce e gas, uno sconto automatico in bolletta riservato alle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) entro determinate soglie, oppure ai nuclei con almeno quattro figli a carico. L’accesso è automatico per chi ha presentato una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata, senza bisogno di una domanda separata. Esistono inoltre agevolazioni per chi utilizza apparecchiature elettromedicali salvavita e misure locali attivate da Comuni e Regioni nelle aree più colpite. Il riferimento ufficiale per le condizioni di accesso è il portale dell’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Molte famiglie che avrebbero diritto al bonus non lo ricevono perché non presentano la DSU o non la aggiornano ogni anno. Chi rientra nelle categorie a rischio può verificare subito la propria posizione ISEE e la DSU, prima che il picco dei consumi invernali pesi sulle bollette.