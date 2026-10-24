Gli investimenti in uffici e hotel in Repubblica Ceca superano i 2 miliardi di euro, con un balzo del 90% rispetto all’anno scorso.

Il mercato degli immobili commerciali nella Repubblica Ceca sta vivendo una fase di forte dinamismo. Il vantaggio strategico del centro europeo, la presenza di grandi multinazionali a Praga e la crescente domanda di spazi per uffici e struttura ricettive hanno alimentato un flusso costante di capitale. La capacità del Paese di coniugare stabilità macroeconomica e incentivi fiscali ha reso l’ambiente particolarmente attraente per gli investitori internazionali, che vedono nella zona un punto d’appoggio per le proprie operazioni.

Nel corso dei primi nove mesi del 2026, la somma degli investimenti immobiliari commerciali ha superato i 2,1 miliardi di euro. Questo valore, sebbene notevolmente alto, rimane al di sotto del risultato eccezionale del 2025, anno in cui alcune operazioni di grande entità hanno spinto il totale a livelli record. Le proiezioni per l’intero anno 2026 indicano comunque la possibilità di raggiungere i 3 miliardi di euro, segnando così una crescita sostenuta ma moderata rispetto al picco dell’anno precedente.

Andamento complessivo degli investimenti nel 2026

Il volume complessivo di investimenti commerciali osservato nei tre trimestri si attesta a 2,1 miliardi di euro, con una tendenza crescente man mano che il calendario avanza verso la fine dell’anno. L’analisi dei flussi finanziari mostra una diversificazione delle operazioni, che spazia dall’acquisizione di strutture direzionali a lungo termine fino a progetti di riqualificazione urbana. In termini di ritmo, il mercato sembra aver stabilizzato una crescita progressiva, evitando le oscillazioni tipiche dei periodi di incertezza economica.

Prospettive per l’intero anno

Le stime di mercato, basate sul comportamento dei primi nove mesi, puntano a una chiusura dell’anno intorno ai 3 miliardi di euro. Tale obiettivo presuppone la continuità delle attuali dinamiche di acquisto e un possibile incremento di capitali provenienti da fondi europei dedicati allo sviluppo urbano. Tuttavia, gli analisti avvertono che il valore finale dipenderà dalla capacità di concludere le grandi operazioni programmate e dalla risposta della domanda a eventuali variazioni dei tassi di interesse.

Settori che guidano la crescita: direzionale e alberghiero

Il segmento direzionale/amministrativo rappresenta il 40 % dell’intero ammontare di investimenti, testimoniando la forte richiesta di spazi per uffici moderni, co-working e sedi operative per aziende internazionali. Parallelamente, il settore alberghiero contribuisce con il 23 % del valore totale, riflettendo la ripresa turistica post-pandemia e la strategia di posizionamento di Prague come hub culturale ed economico. Entrambi i segmenti hanno beneficiato di politiche di sviluppo urbano che incentivano la riqualificazione di edifici storici per usi contemporanei.

Dettaglio del terzo trimestre

Nel solo terzo trimestre, il valore delle transazioni ha toccato i 920 milioni di euro, segnando un incremento del 90 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale balzo è stato trainato soprattutto da grandi operazioni di acquisto di edifici direzionali e da accordi di ristrutturazione di hotel di fascia medio-alta. L’aumento della domanda è stato alimentato da una combinazione di fattori, tra cui l’espansione delle attività di servizi professionali, l’aumento del flusso turistico e la consolidata fiducia degli investitori nella stabilità economica ceca.

Il panorama degli immobili commerciali in Repubblica Ceca continua a mostrare segni di vitalità, con una crescita robusta in settori chiave e una prospettiva di superare i 3 miliardi di euro entro la fine del 2026. Nonostante la cifra rimanga inferiore al picco del 2025, la diversificazione delle operazioni e l’espansione dei segmenti direzionali e alberghieri indicano un mercato maturo, capace di attirare capitali a medio e lungo termine.