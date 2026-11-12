Il nuovo ETF IA di HANetf promette accesso alle imprese più innovative, mentre gli investitori spostano i capitali verso sicurezza informatica e hardware per l’intelligenza artificiale.

Il mercato finanziario sta vivendo una nuova ondata di entusiasmo attorno all’intelligenza artificiale. Oltre alle tradizionali puntate su Nvidia, gli investitori stanno cercando strumenti più completi per partecipare al ciclo di crescita, sia tramite fondi specializzati sia attraverso azioni di hardware dedicato. In questo contesto, HANetf ha appena lanciato un ETF che mira a raccogliere le migliori 30 società attive nella rivoluzione dell’AI.

Nel frattempo, i flussi settoriali di ottobre mostrano come cybersecurity e AI continuino a dominare le scelte di allocation, con investimenti netti superiori a 800 milioni di dollari. Parallelamente, le quotazioni di titoli come Micron, Dell e Sandisk hanno registrato incrementi a doppia cifra, segnale che la catena di valore dell’AI, dalla memoria al data center, sta raccogliendo capitali.

ETF IA di HANetf: struttura, costi e criteri di selezione

Il fondo, designato con il ticker IVES, è stato introdotto su Xetra e Borsa Italiana il 10 novembre, con la successiva quotazione sulla London Stock Exchange prevista per il giorno successivo. L'ISIN IE00035K8IR6 identifica il Dan Ives Wedbush AI Revolution UCITS ETF, gestito in partnership con Wedbush Fund Advisers. Il total expense ratio (TER) è fissato allo 0,75%, un livello competitivo per un prodotto tematico.

La composizione del portafoglio segue la ricerca proprietaria di Dan Ives, senior managing director di Yorkville Ives & Co. I 30 titoli sono stati individuati grazie a “The AI Revolution Theme”, uno studio pluriennale che ha selezionato le società più coinvolte nell'ecosistema AI, spaziando da fornitori di chip a piattaforme software. Fra le prime posizioni troviamo giganti del cloud, aziende di semiconduttori e realtà specializzate in soluzioni di machine learning avanzato.

Flussi tematici di ottobre: cybersecurity e AI in testa

Secondo l'analisi mensile di ARK Invest Europe, gli ETF tematici europei hanno registrato flussi netti per 810 milioni di dollari nell'ultimo mese, una lieve flessione rispetto ai 1,33 miliardi di settembre. Il tema cybersecurity si conferma leader, con un afflusso di 408 milioni di dollari, sostenuto da una crescente percezione di rischio legata alle minacce potenziate dall'AI e dal mantenimento di budget aziendali dedicati alla sicurezza.

Al suo fianco, l' intelligenza artificiale ha attirato 407 milioni di dollari, più del doppio rispetto al mese precedente. Nonostante una contrazione del patrimonio complessivo del tema da 16,5 a 14 miliardi di dollari, gli investitori hanno colto l'opportunità di entrare in un ciclo di prezzo più favorevole per le azioni sottostanti. Al terzo posto, l'innovazione sanitaria ha registrato 126 milioni di dollari, spinta da investimenti in AI per la scoperta di farmaci, genomica e tecnologie mediche.

Le azioni hardware AI volano su Wall Street

La sessione di mercato dell'11 novembre ha visto aumentare notevolmente le quotazioni di aziende legate all'infrastruttura AI. Micron Technology ha chiuso in rialzo del 12% a 811,82 dollari, grazie alla crescente domanda di memorie ad alta larghezza di banda (HBM) necessarie per acceleratori di AI. Dell Technologies è salito dell'11,7% a 373,55 dollari, riflettendo la necessità di server più potenti per data center che supportano carichi di lavoro AI intensivi. Sandisk ha registrato un guadagno del 13,7% a 977,41 dollari, mentre Seagate Technology e Arm Holdings hanno registrato incrementi rispettivamente del 10% e del 12,1%.

Questi movimenti evidenziano un cambiamento di paradigma: gli investitori non puntano più solo ai fabbricanti di chip, ma vedono valore nella catena di fornitura completa, dalle memorie alle soluzioni di rete. Tuttavia, è importante ricordare che il settore delle memorie è ciclico; periodi di forte domanda possono essere seguiti da eccessi di offerta, con conseguente pressione sui margini. Pertanto, la crescita sostenuta dell'AI rappresenta una spinta significativa, ma non elimina la necessità di monitorare capacità produttiva, prezzi e flussi di cassa delle aziende coinvolte.