Jensen Huang esce da Nvidia, Colette Kress assume il timone e la lista dei possibili eredi si allunga, con ripercussioni su titoli e progetti AI.

Il co-fondatore di Nvidia ha annunciato la propria uscita dal ruolo di amministratore delegato e dal consiglio di amministrazione con effetto immediato, ponendo l’intero mercato dell’intelligenza artificiale in una fase di incertezza. Dopo più di tre decenni di guida, la notizia è stata accompagnata da due scandali personali che hanno spinto il board a chiedere le dimissioni del dirigente.

Le indagini interne hanno rivelato che il leader di Nvidia aveva intrattenuto relazioni extraconiugali con una presunta agente cinese e con una dirigente senior dell’azienda. La situazione ha generato pressioni legali, preoccupazioni di sicurezza nazionale e un forte impatto sul prezzo delle azioni, che ha subito un calo di oltre dieci per cento nella contrattazione pre-market.

Le dimissioni improvvise di Jensen Huang e lo scandalo personale

Le dimissioni di Jensen Huang sono state presentate come una risposta necessaria alle violazioni del codice di condotta aziendale, che vieta relazioni personali in conflitto con gli interessi dell’impresa. Il dirigente aveva dichiarato di non credere in una pianificazione di successione tradizionale, sostenendo che la conoscenza dovesse fluire naturalmente tra i leader. Tuttavia, l’assenza di un “numero due” riconosciuto ha inasprito la percezione di vulnerabilità da parte degli investitori.

Colette Kress assume la carica di CEO ad interim, con Harvey Jones presidente

Il consiglio ha rapidamente designato Colette Kress – vicepresidente esecutivo e chief financial officer dal 2013 – come CEO ad interim. Kress, laureata in scienze finanziarie all’Università dell’Arizona con un MBA presso la Southern Methodist University, ha maturato esperienza in Texas Instruments e Microsoft prima di entrare in Nvidia. Nel suo comunicato ha sottolineato che la sua priorità è consolidare le basi gettate da Huang e mantenere la continuità operativa.

Contemporaneamente, il board ha nominato Harvey Jones, membro di lunga data del consiglio, come primo presidente assoluto di Nvidia. La scelta mira a rafforzare la governance e a garantire una supervisione più stabile durante la fase di ricerca di un nuovo amministratore delegato permanente.

I candidati più probabili per la leadership permanente

Il consesso amministrativo ha avviato una ricerca aperta a profili sia interni che esterni. Tra le figure interne più citate spicca Ian Buck, responsabile della divisione hyperscaler e architetto del sistema software CUDA. Entrato in azienda nel 2004, Buck ha guidato lo sviluppo dell’architettura AI sui chip e si trova al centro delle innovazioni future di Nvidia.

Ian Buck, architetto di CUDA e responsabile hyperscaler

Il suo ruolo attuale comprende la supervisione delle piattaforme di calcolo cloud, una zona strategica per i prossimi cicli di vendita dei chip Blackwell e Vera Rubin. La sua esperienza tecnica lo rende un candidato naturale per mantenere il focus sull’AI e sull’espansione del portafoglio ordini, già superiore ai 2 trilioni di dollari.

Rene Haas, ex CEO di Arm e veterano dei semiconduttori

Un’alternativa esterna di rilievo è Rene Haas, che ha guidato Arm Holdings dal 2022 e ha lavorato per Nvidia fino al 2013. Haas combina una solida competenza tecnologica con capacità di rappresentare l’azienda a livello globale, qualità richieste per gestire le complesse relazioni con fornitori asiatici e con i grandi clienti tech.

Nico Crepez e Madison Huang, la dinastia Huang

Tra i potenziali candidati familiari spiccano Nico Crepez, sposo di Madison Huang e vicepresidente per le infrastrutture AI, e Madison Huang stessa, direttrice senior del marketing di prodotto AI. Entrambi sono attivi in ruoli strategici e potrebbero beneficiare del capitale azionario detenuto da Jensen Huang (circa 3,6 %). La loro presenza è stata segnalata come possibile leva politica interna.

Il capitolo di Nvidia si chiude su una fase di transizione in cui la scelta del nuovo leader influenzerà non solo la strategia di prodotto, ma anche la percezione di stabilità da parte degli investitori e dei partner tecnologici. Il board ha dichiarato di agire rapidamente per limitare la volatilità del titolo e di preservare la competitività nella corsa globale all’AI.