Otto nuovi numeri della rubrica offrono approfondimenti su crescita aziendale, transizione energetica e innovazione finanziaria.

Il 12 novembre 2026 la casa editrice ha reso disponibili otto nuovi numeri della collana “Questioni di economia e finanza”, numerati dal 1074 all’1081. Ogni fascicolo affronta un tema specifico, frutto di ricerche recenti e dati aggiornati, e fornisce spunti utili a professionisti, accademici e decision-maker.

Di seguito viene elencata la panoramica dei soggetti trattati, evidenziando le principali evidenze metodologiche e i risultati più significativi emersi dagli studi pubblicati.

Numero 1081 – Dimensione, dinamica e crescita delle imprese italiane

Questo fascicolo analizza dimensione aziendale, demografia d’impresa e dinamismo attraverso microdati provenienti dal registro delle imprese. I risultati mostrano una tendenza alla concentrazione delle società di maggiori dimensioni, mentre le piccole realtà registrano una crescita più lenta ma più numerosa, confermando il ruolo cruciale delle PMI nella struttura economica nazionale.

Implicazioni per le politiche di sostegno

Le autorità possono utilizzare questi dati per calibrare meglio gli incentivi, mirando a ridurre le disparità regionali e a favorire la crescita dimensionale sostenibile delle imprese.

Numero 1080 – Adozione dei veicoli elettrici e riduzione della dipendenza dal petrolio in Cina

Lo studio esamina l’adozione di veicoli elettrici nel mercato cinese, valutando l’impatto sulla domanda di petrolio e sulle emissioni di CO₂. Si evidenzia una riduzione significativa del consumo di benzina, grazie a politiche di incentivazione e a una rete di ricarica in rapido sviluppo.

Effetti sulla transizione energetica

Il rapporto sottolinea come la crescita della mobilità elettrica possa accelerare la transizione energetica della Cina, riducendo la pressione sul mercato globale del petrolio.

Numero 1079 – Connessione scuola-lavoro: percorsi formativi della Banca d’Italia

La pubblicazione descrive i risultati dei Percorsi di formazione scuola-lavoro promossi dalla Banca d’Italia, con una valutazione dell’impatto su occupabilità e competenze dei giovani. I dati indicano un miglioramento nella capacità di inserimento lavorativo dei partecipanti.

Metodologia di valutazione

Il progetto utilizza un approccio basato su indicatori di risultato a lungo termine, confrontando gruppi di controllo e soggetti intervenuti.

Numero 1078 – Machine learning per la previsione delle crisi finanziarie dei Comuni

Questo numero presenta modelli di machine learning sviluppati per anticipare situazioni di difficoltà finanziaria nei comuni italiani, fornendo previsioni di tesoreria giornaliera. L’analisi pone forte enfasi sulla interpretabilità dei modelli, affinché gli enti possano comprendere le motivazioni dei segnali di allarme.

Applicazione pratica

Le autorità locali possono integrare questi strumenti nei propri sistemi di monitoraggio, migliorando la tempestività degli interventi correttivi.

Numero 1077 – Il ruolo degli operatori privati nell’attuazione del PNRR

Il fascicolo indaga la partecipazione del settore privato nei trasferimenti pubblici alle imprese previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Vengono illustrate le dinamiche di investimenti pubblici-privati e le differenze tra le regioni, evidenziando disparità nella capacità di assorbimento dei fondi.

Strategie per ridurre le disparità

Le conclusioni propongono misure volte a semplificare gli appalti pubblici e a incentivare la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.

Numero 1076 – Incertezza macro-finanziaria in Italia: misurazione e stabilità

Viene introdotto un indicatore sintetico di incertezza macro-finanziaria, capace di fornire segnali di allerta precoce per la crescita a rischio e la stabilità finanziaria. Il modello combina variabili di mercato, credito e sentiment, consentendo una valutazione più tempestiva delle pressioni macro-economiche.

Utilizzo per le politiche monetarie

Le autorità monetarie possono avvalersi di questo strumento per calibrare interventi preventivi, mitigando potenziali turbolenze.

Numero 1075 – Analisi NLP della comunicazione di politica monetaria

Il documento applica tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per valutare la chiarezza e l’efficacia della comunicazione della banca centrale. Viene proposta una funzione di perdita specifica per le autorità monetarie, mirata a ridurre ambiguità e a migliorare la trasparenza.

Benefici per i mercati

Una comunicazione più netta può ridurre la volatilità dei mercati finanziari, facilitando previsioni più accurate.

Numero 1074 – Evoluzione del mercato dei mutui residenziali in Italia

Lo studio traccia la evoluzione del mercato dei mutui alle famiglie negli ultimi dieci anni, considerando la qualità del credito e le dinamiche del mercato immobiliare residenziale. Si osserva una gradualizzazione dei tassi d’interesse e una crescente diversificazione dei prodotti creditizi.

Tendenze future

Le previsioni indicano una possibile stabilizzazione del rapporto tra domanda di mutui e offerta di abitazioni, con un ruolo crescente delle banche digitali.

I nuovi numeri della serie offrono un panorama ricco e variegato di analisi economiche, utili per chiunque voglia approfondire le dinamiche attuali del panorama italiano e internazionale.