Scorte navali nello Stretto di Hormuz: costi, rischi e impatti sui mercati

Negli ultimi giorni la possibilità che la US Navy o una coalizione internazionale inizi a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è tornata al centro del dibattito.

Fonti di stampa, tra cui Reuters del 12 marzo, hanno riportato le parole del segretario al Tesoro Scott Bessent, che ha detto che l’azione avverrà “non appena sarà militarmente possibile”. Questa ipotesi coinvolge valutazioni che non sono solo politiche e strategiche, ma anche economiche: calcoli sui costi delle navi da guerra, del valore del carico e dei mezzi usati nelle aggressioni rendono la scelta complessa e delicata.

Bilancio economico: numeri semplici, implicazioni complesse

Per capire la portata della decisione è utile guardare i dati unitari: una fregata di classe Constellation ha un costo stimato intorno ai $1.300 milioni per scafo, mentre una LCS (Littoral Combat Ship) può costare circa $500 milioni. Un VLCC (ovvero Very Large Crude Carrier) vale tra i $80 e $120 milioni e, al prezzo di $100 al barile, il carico di una singola VLCC è valutato attorno ai $20 milioni. Sul fronte delle minacce, un drone kamikaze Shahed 136 costa solo $0,02–0,05 milioni, mentre un missile balistico anti-nave si colloca nell’ordine di $1–2 milioni e una mina di contatto può costare poco più di $0,0015 milioni. Mettere insieme questi numeri consente di confrontare rapidamente rischio e spesa.

Stima del rischio umano ed economico

Oltre al valore delle strutture, bisogna valutare il costo della vita umana e degli equipaggi. Una fregata porta circa 200 persone, una LCS tra le 50 e 70 persone. Utilizzando il valore statistico della vita adottato dal Dipartimento dei Trasporti del 2013, pari a $13 milioni per persona, la perdita totale di un equipaggio può salire a cifre nell’ordine di $2.700 milioni se si considera la perdita completa di uno scafo e del suo equipaggio. Questi calcoli spiegano perché molte decisioni operative includono valutazioni economiche insieme a quelle militari.

Vincoli operativi e minacce sul campo

La pianificazione di una missione di scorta non è solo questione di navi disponibili: come spiegato dall’intervista a CNBC citata da fonti settoriali, l’amministrazione ha indicato che la Navy “non è ancora pronta” per operare subito, perché le risorse sono concentrate nel degradare le capacità offensive iraniane. Il problema operativo è amplificato dalle minacce asimmetriche: mine navali, missili anti-nave montati su veicoli terrestri e USV (uncrewed surface vehicles) rappresentano pericoli che rendono le operazioni di scorta complesse e rischiose.

Demining e la difficoltà di operare in guerra

La rimozione delle mine è particolarmente complicata in contesto bellico: il segretario alla Difesa del Regno Unito ha sottolineato che la bonifica delle mine è quasi impossibile durante i combattimenti. Questo fattore aumenta la probabilità che l’apertura stabile delle rotte richieda misure ulteriori, dalla pressione diplomatica a operazioni terrestri per neutralizzare postazioni costiere che minacciano i convogli. Anche per questo motivo le autorità civili sperano che le decisioni operative siano delegate ai professionisti militari.

Impatto sui mercati e possibili esiti politici

Le ripercussioni economiche si vedono subito: il prezzo del Brent è tornato oltre i $100 al barile, spingendo l’IEA a ordinare la più ampia immissione di riserve strategiche della sua storia. Le oscillazioni del petrolio, i danni ai traffici commerciali e l’interruzione delle esportazioni regionali hanno già provocato reazioni politiche, come l’appello della Danimarca ai cittadini a ridurre i consumi energetici. Mercati e indici azionari, tra cui l’S&P 500 e il Nasdaq, hanno registrato cali in risposta all’incertezza prolungata.

La somma di pressioni militari, costi economici e vittime umane crea un forte incentivo a cercare soluzioni politiche. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del presidente Donald Trump del 3 marzo sulla determinazione a impedire che l’Iran sviluppi armi nucleari, le stime interne segnalano già l’elevato costo della prima fase del conflitto: funzionari hanno riferito che i primi sei giorni di operazioni hanno inciso per almeno $11,3 miliardi sulle casse statali. In questo contesto, la decisione di iniziare scorte navali sistematiche dipenderà dall’equilibrio fra rischio operativo, costo economico e obiettivi strategici.

In conclusione, l’ipotesi di scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz è verosimile ma subordinata a condizioni militari e politiche precise. I numeri – costi degli scafi, valore del carico, prezzo delle armi e stime di vittime – offrono una lente chiara per valutare i benefici rispetto ai rischi. Le scelte a venire peseranno sia sui mari che sui mercati globali, e determineranno quando e come le autorità decideranno che la protezione delle rotte sarà “militarmente possibile“.