Il Piemonte chiude la prima metà del 2026 con una crescita contenuta, mentre i rincari dell'energia pesano su margini e consumi.

Nel primo semestre del 2026 l’attività economica in Piemonte è cresciuta dello 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia. Il dato è superiore alla media del 2025 e si confronta con lo 0,9 per cento registrato sia in Italia sia nel Nord. Lo indicatore Regio-coin, che stima l’andamento delle componenti di fondo, a settembre si è mantenuto sui livelli dei due trimestri precedenti, in un quadro di prezzi dell’energia in aumento.

Industria e servizi tra recupero e incertezza

Nel manifatturiero la produzione ha ripreso a salire gradualmente dai livelli molto bassi del 2025. Sono cresciute alimentare, tessile ed elettronica. Nei mezzi di trasporto le autovetture realizzate in regione sono aumentate rispetto all’anno precedente, che era stato particolarmente debole. Anche le esportazioni hanno accelerato leggermente. Gli investimenti in beni materiali sono però rimasti modesti, frenati dall’incertezza seguita al conflitto in Medio Oriente e dalla pressione sulla redditività. Le imprese più piccole hanno investito meno.

Il terziario ha registrato una congiuntura moderatamente favorevole, soprattutto nei servizi ad alto contenuto tecnologico e nel comparto turistico. Nelle costruzioni la produzione si è mantenuta su livelli elevati, sostenuta in misura rilevante dalla spesa per opere pubbliche finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Costi, margini e credito alle imprese

L’aumento dei prezzi dell’energia ha fatto crescere il costo degli input produttivi e ha ridotto i margini. La redditività annua, pur positiva in media, si collocherebbe sui valori più bassi dal periodo della pandemia. Di fronte a un clima prudente, le aziende hanno preferito accumulare liquidità piuttosto che investire.

I finanziamenti al sistema produttivo sono tornati a crescere, ma in misura limitata e soprattutto per servizi e imprese medio-grandi. I tassi sono sostanzialmente in linea con il 2025 e la capacità di rimborso resta elevata, per cui i criteri di concessione del credito non sono cambiati in modo significativo.

Lavoro e famiglie

Dopo nove semestri di crescita, il numero di occupati è diminuito lievemente nella prima parte dell’anno, con un calo più marcato nell’industria. Si è ridotta la quota di nuovi contratti a tempo indeterminato. La cassa integrazione è scesa, ma resta sopra la media nazionale e quella del Nord. La partecipazione al lavoro è leggermente calata e il tasso di disoccupazione è diminuito.

L’inflazione, trainata da carburanti, gas ed elettricità, ha frenato il reddito disponibile delle famiglie e i consumi sono cresciuti poco. Tra i beni durevoli sono tornate a salire le vendite di automobili. Il mercato immobiliare residenziale continua a muoversi bene, con compravendite in aumento e più ricorso ai mutui, soprattutto a tasso fisso. Il credito al consumo è cresciuto grazie ai prestiti personali, mentre la qualità dei finanziamenti è rimasta stabile su livelli elevati.

Nel portafoglio delle famiglie i depositi crescono meno dell’anno precedente, mentre aumentano gli altri strumenti finanziari, con sottoscrizioni di titoli di Stato e obbligazioni e rialzi di fondi comuni e azioni.

Nonostante l’incertezza geopolitica e il timore che i rincari incidano sui redditi, le imprese intervistate dalla Banca d’Italia si attendono per i prossimi mesi un andamento cautamente positivo per fatturato, investimenti e occupazione, sia nell’industria sia nei servizi.