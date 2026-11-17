Il patrimonio delle casse di previdenza cresce del 9,3% e supera i 136 miliardi di euro, con fondi immobiliari e titoli di Stato al centro delle scelte di investimento.

La COVIP ha reso pubblico il rapporto sugli investimenti delle casse di previdenza riferito al 2025. Il patrimonio complessivo del settore ha raggiunto 136,8 miliardi di euro, con un aumento del 9,3% rispetto al 2024 e un peso pari al 6,1% del prodotto interno lordo. Nell’ultimo decennio le risorse sono cresciute dell’80%, con una media annua del 6,1%.

Il saldo della gestione previdenziale si è attestato a 3,9 miliardi di euro, mentre il rendimento medio del 2025 è stato del 6,8%. Guardando all’orizzonte decennale, il rendimento medio annuo composto è del 3,4%.

Quote di OICR, voce principale dell’attivo

Il portafoglio è composto soprattutto da quote di OICR, per un valore di 72,4 miliardi. Di questi, 40,1 miliardi riguardano OICVM e 32,3 miliardi altri OICR. Tra questi ultimi dominano i fondi immobiliari, con 17,2 miliardi investiti.

Gli investimenti in private equity ammontano a 5,9 miliardi, di cui circa 400 milioni in venture capital. Seguono i fondi infrastrutturali con 4,9 miliardi e quelli di private debt con 2,3 miliardi. Gli importi sono più contenuti, ma in crescita.

Il resto dell’attivo è distribuito tra titoli di debito per 26,9 miliardi, di cui 21,9 in titoli di Stato, e titoli di capitale per 14,2 miliardi. Gli immobili diretti valgono 20,2 miliardi, pari al 14,8% del totale.

Investimenti domestici stabili al 38,3%

Gli investimenti domestici ammontano a 52,3 miliardi, il 38,3% dell’attivo, un dato in linea con il 2024. Le voci principali sono i titoli di Stato, con 17,2 miliardi (12,5% dell’attivo), e gli immobili, con 16,9 miliardi (12,4%).

I titoli di imprese italiane valgono 12,1 miliardi, cioè l’8,8% dell’attivo. Di questi, 11,2 miliardi sono azioni, incluse le quote del capitale della Banca d'Italia per 1,9 miliardi, mentre 0,9 miliardi sono obbligazioni.