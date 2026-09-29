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29 Settembre 2026

Laurea in Banca e Finanza: guida ai precorsi e alle opportunità internazionali

La laurea in Banca e Finanza dell'Università di Brescia offre un solido percorso con precorsi di matematica e inglese e numerose opportunità di mobilità.

· · 2 min
Laurea in Banca e Finanza: guida ai precorsi e alle opportunità internazionali

Il corso di laurea in Banca e Finanza dell’Università di Brescia è stato concepito per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in costante trasformazione. Il percorso formativo combina discipline quantitative, gestionali e linguistiche, garantendo ai laureati una preparazione completa per operare nel settore creditizio, nella gestione degli investimenti e nelle funzioni di consulenza finanziaria.

Precorsi consigliati per gli studenti del primo anno

Per chi intende iscriversi al primo anno è fortemente suggerito di frequentare i precorsi di Matematica generale e di General English. Queste lezioni, programmate a settembre, consentono di colmare eventuali lacune e di rafforzare le competenze di base indispensabili per affrontare corsi più avanzati. Il precorso di Matematica affronta temi quali algebra, statistica e calcolo differenziale, mentre il General English migliora la padronanza della lingua, requisito fondamentale per accedere a stage e mobilità internazionale.

Obiettivi formativi e contenuti del corso

Il programma accademico è orientato a fornire una solida comprensione dei principali fenomeni gestionali e quantitativi che regolano l’allocazione degli investimenti. Gli studenti imparano a analizzare la finanziabilità di progetti aziendali, a valutare il rischio e a utilizzare modelli econometrici per supportare decisioni strategiche. Parallelamente, viene dato ampio spazio allo sviluppo di competenze trasversali, tra cui la gestione delle relazioni con i clienti e la comunicazione efficace in ambito internazionale.

Mobilità internazionale e sbocchi professionali

Un punto di forza della laurea è rappresentato dalle numerose opportunità di mobilità internazionale offerte dall’ateneo. Attraverso scambi con università partner, tirocini all’estero e programmi di doppia laurea, gli studenti possono arricchire il proprio curriculum con esperienze pratiche in contesti diversi. Al termine del percorso, i laureati sono pronti a ricoprire ruoli attivi nel settore del credito nella consulenza finanziaria, nella gestione patrimoniale o a proseguire gli studi con una laurea magistrale specializzata.

Ogni anno l’Università organizza un evento di benvenuto dedicato ai nuovi iscritti, durante il quale vengono illustrate le risorse disponibili, i servizi di orientamento e le attività extracurriculari. Questo momento facilita l’integrazione degli studenti nella vita universitaria e fornisce indicazioni pratiche su come sfruttare al meglio le opportunità offerte dal corso.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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