Una panoramica completa dei moduli e dei docenti che animano il percorso di laurea CLEM

Il CdL CLEM propone un ventaglio ampio di insegnamenti pensati per formare professionisti in ambiti legali, economici e scientifici. Dalla teoria giuridica alla modellistica matematica, passando per le competenze trasversali di lingua e comportamento organizzativo, il percorso accademico è strutturato per garantire sia rigore teorico sia capacità operative.

Ogni modulo è associato a un docente esperto, il cui nome figura accanto al corso, e a un numero di crediti che ne definisce l’impegno richiesto. Nella seguente esposizione verranno evidenziati i gruppi di materie più rappresentativi, con riferimento a titoli concreti, crediti indicati e ambiti di studio specifici.

Diritto dei mercati e disciplina degli intermediari – Prof. Perone G.

Il corso Direito dei mercati e degli intermediari finanziari (diritto applicato alla finanza) è condotto dal Professor Perone G. e si colloca nel quarto semestre (P4). Il programma analizza le normative che regolano i mercati finanziari, la supervisione degli intermediari e le dinamiche di compliance. Gli studenti acquisiscono competenze per valutare il contesto normativo europeo e nazionale, preparando così futuri consulenti legali o analisti di mercato.

Economia aziendale e modelli decisionali – Prof. Di Carlo E. e Cepiku D.

Due insegnamenti fondamentali per chi intende operare nel mondo dell’impresa sono Economia aziendale – canale A-D (Prof. Di Carlo E. T1) e Economia aziendale – canale E-O (Prof. Cepiku D. T2). Entrambi i corsi trattano la pianificazione strategica, l’analisi dei costi e la gestione delle risorse, con esempi pratici tratti da casi reali di imprese italiane. L’obiettivo è fornire un quadro completo della gestione aziendale, dalla contabilità alla valutazione degli investimenti.

Modellistica economica e scelta

Il modulo Economic Choice Modelling tenuto dal Professor Mirra L. (P5), approfondisce le tecniche di decision-making in ambito economico. Gli studenti imparano a costruire modelli predittivi per valutare scenari di mercato, usando strumenti statistici e algoritmi di ottimizzazione.

Matematica, statistica e data analytics – Prof. Manzini F., Tessitore M. e altri

La Matematica generale è distribuita su tre canali: I (Prof. Manzini F. P1), II (Prof. Tessitore M. P3) e III (Prof. Pigato P. I4). Questi corsi forniscono le basi di analisi, algebra lineare e calcolo, indispensabili per i successivi moduli di finanza quantitativa. Parallelamente, il corso Metodi statistici e data analytics per il management (Prof.ssa Borra S. T1) introduce le tecniche di analisi dei dati, dal campionamento alle regressioni, con applicazioni pratiche al management.

Competenze trasversali: lingue, comunicazione e comportamento organizzativo – Prof. Brown D., Pellegrini M. e altri

Per preparare gli studenti al contesto lavorativo, il CdL offre moduli come Effective Skills and Behaviors at Work (Prof. Brown D. I4 e P3) e Organisational Behaviour (Prof. Pellegrini M. P5). Questi corsi sviluppano capacità relazionali, leadership e gestione del cambiamento. Inoltre, le Lingue straniere sono rappresentate da Inglese (livello B1) (Prof.ssa Brancaccio M. I4) e Francese (livello B2) (Prof.ssa Vaneecke M. P6), garantendo una preparazione linguistica adeguata per il mercato internazionale.

Specializzazioni tematiche: finanza sostenibile, diritto commerciale e gestione aziendale

Tra le proposte più innovative troviamo Securities Regulation and Responsible Investments (Prof.ssa Ciocca N. S11), che esplora la finanza responsabile e le normative sui titoli, e Diritto commerciale (Prof. Bonaccorsi di Patti D. T4), con un focus su contratti, società e diritto internazionale. Il corso Programmazione e controllo di gestione (Prof. Chirico A. P1) completa il percorso, fornendo strumenti per la pianificazione finanziaria e il monitoraggio delle performance aziendali.