Scopri le tre emissioni BTP in asta il 12 novembre, con cedole, scadenze e rendimenti indicati.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che il prossimo giovedì 12 novembre sarà svolta un’asta di BTP per un importo complessivo massimo di 7,25 miliardi di euro. L’operazione comprende tre titoli a medio-lungo termine, ognuno con caratteristiche specifiche di durata, cedola e rendimento. L’evento rappresenta una delle principali occasioni per gli investitori istituzionali e retail di accedere al mercato dei titoli di Stato, con una procedura di collocamento basata sull’asta marginale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 11.00 del 12 novembre, mentre il regolamento finale è previsto per il 16 novembre. Per la quota supplementare, le offerte dovranno essere inoltrate entro le 15.30 del 13 novembre. Le informazioni dettagliate su importi, scadenze e modalità di pagamento sono state rese note dal Tesoro, ma gli investitori dovranno attendere le comunicazioni definitive per confermare i termini esatti.

BTP a 3 anni (scadenza 2029): dettagli e rendimento

Il titolo a 3 anni, identificato con ISIN IT0005716839, è stato emesso il 15 giugno 2026 e scadrà il 15 settembre 2029. La cedola annuale lorda è fissata al 3,00% e il prezzo di chiusura rilevato il 9 novembre è pari a 98,82, corrispondente a un rendimento lordo del 3,47%. L’offerta prevista varia da un minimo di 2,25 miliardi a un massimo di 2,5 miliardi di euro, con una tranche supplementare di 500 milioni. La prossima cedola sarà pagata il 15 marzo 2027.

BTP a 7 anni (scadenza 2033): condizioni dell’emissione

Il secondo titolo, con ISIN IT0005722845, è stato emesso il 15 luglio 2026 e avrà scadenza il 15 settembre 2033. La cedola annuale è leggermente più alta, al 3,35%, riflettendo la maggiore durata. Il prezzo di chiusura al 9 novembre è stato di 96,21, generando un rendimento lordo del 4,03%. L’intervallo di offerta è compreso tra 2,75 e 3,25 miliardi di euro, con una tranche extra di 650 milioni. Anche per questo titolo la prossima cedola sarà erogata il 15 marzo 2027.

BTP Green 20 anni (scadenza 2046): caratteristiche ecologiche

L’emissione più longeva è il BTP Green identificato dal codice ISIN IT0005631608, emessa il 15 gennaio 2025 e con scadenza il 30 aprile 2046. Rappresenta un impegno verso la finanza sostenibile, con una cedola annuale del 4,10%. Il prezzo di chiusura al 9 novembre risulta 92,66, corrispondente a un rendimento lordo del 4,73%. L’offerta è compresa tra 1 e 1,5 miliardi di euro, integrata da una tranche supplementare di 300 milioni. La prima cedola sarà pagata il 30 aprile 2027.

Calendario delle aste e modalità di partecipazione

Il 12 novembre si inserisce in un più ampio programma di operazioni di mercato previsto dal Tesoro per novembre 2026. In quella stessa settimana è prevista l’asta dei BOT (11 novembre, regolamento 13 novembre) e, a dicembre, una seconda tornata di titoli a medio-lungo termine (27 novembre, regolamento 1° dicembre). Gli investitori interessati devono inoltrare le richieste tramite i propri intermediari bancari entro i termini indicati, rispettando gli orari di chiusura stabiliti per ciascuna asta.