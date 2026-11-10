La manovra 2027 prevede tagli per oltre un miliardo di euro destinati a calamità naturali e prevenzione sismica, con ripercussioni sui tempi di risposta e la sicurezza degli edifici pubblici.

La Legge di Bilancio 2027 riserva 26 miliardi di euro per l’intero esercizio, ma una delle sue clausole più controverse riguarda la riduzione dei fondi destinati alle calamità naturali e alla prevenzione antisismica. In pratica, il governo ha deciso di spostare di tre anni a parte una quota complessiva di 1,211,9 milioni di euro, con un impatto concreto su scuole, strutture sanitarie e sulla rapidità di intervento in caso di emergenza.

Tagli complessivi di oltre 1,2 miliardi nei prossimi tre anni

Il programma “Soccorso civile” del MEF subisce una decurtazione progressiva: 448,9 milioni di euro nel 2027, 412,1 milioni nel 2028 e 350,9 milioni nel 2029. La somma di questi valori supera i 1,2 miliardi di euro, pari a quasi il 5 % del totale della manovra. Il meccanismo utilizzato è il cosiddetto slittamento di competenza, che non annulla le risorse ma le rimanda a un orizzonte temporale più lontano, lasciando il triennio 2027-2029 con un bilancio più ristretto rispetto alle previsioni originarie.

Impatto sui programmi di soccorso e ricostruzione

Con meno soldi a disposizione nell’immediato, le autorità regionali dovranno gestire alluvioni, frane e terremoti con tempi di risposta più lunghi e con capacità di ricostruzione ridotta. Le famiglie e le piccole imprese, che già sopportano il peso finanziario di eventi estremi, rischiano di vedere ritardati gli aiuti, con conseguenze potenzialmente decisive per la continuità delle attività produttive e per la riabilitazione dei territori colpiti.

Riduzione della prevenzione antisismica per gli edifici pubblici

Il capitolo antisismico della legge subisce una modifica sostanziale: il fondo per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, che nel biennio 2027-2028 era previsto a 60 milioni di euro all’anno, viene ridotto a 30 milioni. La somma rimossa sarà reimpostata nei due anni successivi (30 milioni per il 2029 e 30 milioni per il 2030), ma il ritardo comporta un gap temporale nei lavori di consolidamento.

Conseguenze per scuole, ospedali e sedi comunali

Le scuole situate in zone ad alta sismicità, gli ospedali che devono rimanere operativi anche durante i terremoti e le sedi amministrative, spesso punti di coordinamento per i soccorsi, dipendono in larga parte dai trasferimenti statali per gli interventi di messa in sicurezza. Una diminuzione immediata dei fondi significa ritardi nei cantieri, spostamenti di gare d’appalto e prolungamento dei tempi di collaudo, con il rischio di lasciare strutture vulnerabili per ulteriori tre anni.

Altri stanziamenti: risorse per alluvioni e ricostruzione

Non tutti i finanziamenti per le emergenze vengono tagliati. La legge prevede un contributo di 17,1 milioni di euro per le alluvioni che hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana nel 2023-2024, distribuiti in 12,8 milioni per il 2027 e 4,3 milioni per il 2028. Inoltre, il Fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione mantiene una dotazione di 1,5 miliardi di euro nel 2027 e di 1,3 miliardi all’anno a partire dal 2028, destinati a sostenere la messa in sicurezza, il ripristino dei servizi essenziali e la ripresa delle attività produttive nei territori colpiti.

La Legge di Bilancio 2027 adopera una strategia di contenimento della spesa che, pur mantenendo la cifra complessiva di 26 miliardi di euro, sposta nel tempo le risorse vitali per la gestione delle emergenze. Le prossime settimane vedranno il dibattito parlamentare e le possibili modifiche tramite emendamenti, soprattutto da parte delle regioni più esposte al rischio sismico e idrogeologico, che cercheranno di recuperare almeno parte dei tagli introdotti.