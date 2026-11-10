Diventa il futuro custode del patrimonio culturale con il master di Roma Tre

Il Master biennale in economia e gestione dei beni culturali dell’Università Roma Tre è pensato per laureati e professionisti che operano nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il percorso, accreditato dal MUR, combina conoscenze giuridiche, economiche e digitali, offrendo una formazione completa per ruoli tecnici o direttivi in enti pubblici, musei, archivi, siti archeologici e organizzazioni culturali. Le lezioni, erogate esclusivamente online, consentono di conciliare studio e impegni lavorativi, mentre l’ampia rete di partner istituzionali garantisce un contatto diretto con il mondo professionale.

Struttura didattica e modalità di studio

Il programma si sviluppa in due anni accademici, con lezioni programmate dal febbraio all’ottobre del primo anno e da marzo a ottobre del secondo. Le sessioni si svolgono il venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina, per un totale di 24 mesi di formazione intensiva. Oltre alle lezioni frontali, gli studenti partecipano a conferenze tematiche, sopralluoghi su siti culturali, laboratori su casi studio reali e hanno la possibilità di svolgere uno stage facoltativo presso enti pubblici o privati del settore.

Obiettivi professionali e sbocchi occupazionali

Al termine del percorso, i partecipanti acquisiscono le competenze necessarie per ricoprire posizioni di responsabilità presso il Ministero della Cultura, le Soprintendenze, le Amministrazioni regionali e comunali, musei, biblioteche, archivi, parchi archeologici, fondazioni, imprese culturali e associazioni di settore. Il titolo di Master di II livello è riconosciuto nei concorsi pubblici, contribuendo a ottenere punteggi aggiuntivi nelle procedure di avanzamento di carriera.

Stage e laboratori pratici

Gli stage, pensati come ponte tra teoria e pratica, permettono di applicare le conoscenze acquisite in contesti reali, facilitando l’inserimento nel mercato del lavoro. I laboratori, invece, si focalizzano su casi studio concreti, favorendo la capacità di analisi critica e la gestione di progetti culturali complessi.

Modalità di ammissione, costi e agevolazioni

L’accesso è riservato a titolari di laurea magistrale o specialistica nelle discipline indicate nella pagina dei destinatari. Chi ha già conseguito un master di II livello o un dottorato affini può richiedere l’ammissione diretta al secondo anno. La tassa di iscrizione ammonta a 5.800 euro complessivi (3.500 euro per il primo anno, 2.300 euro per il secondo). I dipendenti pubblici beneficiano di una riduzione del 20% grazie alla convenzione PA 110 e possono partecipare al bando INPS per master executive. Ogni anno sono disponibili borse di studio per tutor d’aula, una al primo anno e due al secondo, oltre a ulteriori agevolazioni per specifiche categorie.

Governance, docenti e partner istituzionali

Il Master è diretto da Prof.ssa Michela Marchiori, con vicedirezione di Prof. Carlo Maria Travaglini e Prof. Paolo Lazzara. Il Consiglio del Master comprende docenti universitari, ricercatori ISTAT, professionisti del settore e rappresentanti di enti come il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale, la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, Coopculture, Federculture e il Barcellona History Museum. Il Comitato scientifico, presieduto dal Prof. Travaglini, raccoglie esperti di università, notai, magistrati e rappresentanti istituzionali, garantendo una formazione aggiornata e multidisciplinare. Convenzioni operative con Rexx Romaeventi, Coopculture e Federculture arricchiscono il curriculum con opportunità di networking e progetti concreti.

Per maggiori informazioni su programmi, calendari, modulistica e contatti, è possibile consultare il portale dello studente entro il 15 gennaio 2027, partecipare agli Open Day e seguire gli aggiornamenti sui canali social dedicati.