Il calendario autunnale 2026 raccoglie appuntamenti tra Dublino, Bologna, Rimini e le sedi del Dipartimento di Economia.

Il calendario autunnale 2026 raccoglie una serie di appuntamenti distribuiti tra la fine di ottobre e la fine di novembre. Le sedi indicate sono in gran parte il Dipartimento di Economia, mentre gli altri eventi si svolgono a Dublino, Bologna e Rimini, più un incontro ospitato dal Dipartimento di Giurisprudenza.

Appuntamenti al Dipartimento di Economia

Il dipartimento ospita il maggior numero di date in elenco. Si parte con un appuntamento fissato per l’11 novembre 2026, seguito da un incontro il 12 novembre 2026 e da un altro il 18 novembre 2026. Il 20 novembre 2026 sono previsti due eventi distinti, mentre il 25 novembre 2026 chiude la serie di date nella stessa sede. Più indietro nel tempo, il 27 ottobre 2026 è un altro giorno in cui il dipartimento accoglie un appuntamento.

Per una data della lista non è indicato il giorno, quindi l’evento risulta programmato ma senza una collocazione temporale precisa. Conviene verificare direttamente con il dipartimento prima di organizzarsi.

Eventi fuori sede

Due appuntamenti si svolgono in altre città. A Bologna è previsto un evento dal 10 al 14 novembre 2026, un arco di cinque giorni. A Rimini l’appuntamento è fissato per il 4 novembre 2026. Infine, a Dublino si tiene un evento dal 17 al 18 novembre 2026, due giorni consecutivi.

L’appuntamento al Dipartimento di Giurisprudenza

L’unico evento collegato al Dipartimento di Giurisprudenza è indicato per il 20 ottobre 2026. È la data più lontana nel tempo rispetto alle altre voci del calendario, e rientra nell’elenco come appuntamento di inizio autunno.