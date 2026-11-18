Avvio debole per le Borse europee, con i titoli tecnologici che rimbalzano ma gas e petrolio in calo.

Le principali Borse europee aprono la seduta senza una direzione chiara. Il recupero dei titoli tecnologici viene frenato dalle vendite su gas e petrolio, che trascinano verso il basso l’intero comparto delle materie prime.

Piazze europee divise: Londra debole, Milano ferma

A Londra l’indice cede lo 0,4%, appesantito dal dato sull’inflazione di ottobre. Francoforte guadagna lo 0,2%, mentre Milano sale dello 0,03% e Parigi scende dello 0,04%. Per chi non segue i mercati, l’inflazione indica la crescita generale dei prezzi: quando rallenta, pesa meno su famiglie e imprese e può influenzare le attese sui tassi d’interesse.

Wall Street spinta da Nvidia e dal Nasdaq

I future statunitensi salgono con decisione. Il Nasdaq, listino ricco di società tecnologiche, guadagna quasi un punto percentuale grazie ai conti di Nvidia migliori delle attese. Il Dow Jones avanza dello 0,2%. Nel frattempo Nvidia ribadisce di non voler far tornare il fondatore Jensen Huang, mentre il mercato guarda al vertice tra i leader di Usa, Cina e Russia previsto a Pechino nei prossimi due giorni.

Semiconduttori protagonisti a Piazza Affari

Il settore dei semiconduttori, cioè i chip usati in elettronica, auto e infrastrutture digitali, è il più brillante in Europa con un +2,3%. A Milano spiccano Technoprobe (+4,7%) e Stm (+2,5%). Il comparto risente molto delle prospettive sulla domanda globale e dei segnali dei grandi gruppi tecnologici.

Deutsche Bank sotto pressione

A Francoforte Deutsche Bank perde l’1,3%, dopo un’inchiesta del Financial Times che ha evidenziato rapporti poco trasparenti e carenze nei controlli.

Gas e petrolio in calo, bond ben intonati

Il future sul gas Ttf scende del 3,3% a 82,5 euro al megawattora. Il petrolio WTI cede il 2,6% a 83,8 dollari al barile, mentre il Brent perde l’1,9% a 91,36 dollari. Il ribasso delle materie prime allenta le pressioni inflazionistiche e sostiene i bond, cioè i titoli di debito emessi da Stati e aziende.

Sul mercato obbligazionario lo spread Btp-Bund, differenza di rendimento tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco, si restringe di un punto base e arriva a 104. Il rendimento dei decennali italiani scende di oltre 3 punti, al 4,38%.