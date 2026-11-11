Le imprese ceche hanno destinato quasi 101 miliardi di corone alla ricerca, spingendo ICT e automotive e toccando l'1,85% del PIL.

Nel 2025 la Repubblica Ceca ha registrato un balzo significativo negli investimenti aziendali dedicati alla ricerca e sviluppo (R&D). I dati statistici mostrano che le imprese hanno impegnato quasi 101 miliardi di corone in attività innovative, segnando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente.

Questa spesa rappresenta circa due terzi del totale di 159 miliardi di corone destinati alla R&D a livello nazionale, collocandosi all’1,85% del prodotto interno lordo (PIL). Nonostante il valore sia al di sotto della media europea, il trend è sostenuto da fattori strutturali che meritano attenzione.

Le imprese a controllo estero e i settori trainanti

Il segmento più dinamico è costituito dalle società a controllo estero, che hanno investito più di 66 miliardi di corone. Queste aziende hanno spinto in particolare i comparti ICT e automotive, che hanno contribuito in modo determinante al rialzo complessivo.

Il peso del personale nella spesa R&D

Il costo del personale è stato la voce più rilevante, assorbendo circa due terzi delle uscite totali. Tale incidenza evidenzia la crescente importanza delle competenze specializzate e del capitale umano nella creazione di valore tecnologico.

Investimenti immobiliari commerciali e andamento dell’inflazione nel 2026

Nel 2026 i primi nove mesi hanno visto gli investimenti in immobili commerciali superare i 2 miliardi di euro, con una proiezione che porta il totale annuo a circa 3 miliardi di euro. Il mercato si è dimostrato vivace, anche se rimane al di sotto del picco eccezionale del 2025, grazie a qualche operazione di grande dimensione.

Volume delle transazioni e settori più interessati

Il terzo trimestre ha registrato un valore di transazioni pari a 920 milioni di euro, quasi il 90% in più rispetto all’anno precedente. Circa il 40% degli investimenti ha riguardato immobili a uso direzionale/amministrativo, mentre il 23% ha interessato strutture alberghiere.

Inflazione tra le più basse dell’Unione Europea

Secondo i dati più recenti, l’inflazione ceca si è attestata al 2,2% a settembre, posizionandosi al quarto posto tra i paesi dell’UE per prezzi più contenuti. Il trend moderato è stato favorito dal trasferimento degli oneri legati alle energie rinnovabili dalla bolletta elettrica alla fiscalità generale, limitando l’incidenza delle variazioni di prezzo sui consumatori.

Direttiva sulla trasparenza salariale: primi impatti

Un’indagine condotta dall’Associazione per gli Investimenti Esteri evidenzia che il 45% delle aziende ceche non ha ancora riscontrato effetti notevoli della nuova direttiva sulla trasparenza retributiva. Il 9% prevede un aumento dei costi legato alla normativa, mentre l’8% ha richiesto consulenze specializzate per adeguarsi. La legge, che entrerà in vigore prossimamente, imporrà alle imprese con più di 100 dipendenti di produrre un rapporto sulle differenze salariali di genere e di implementare misure correttive quando il divario supera il 5% senza giustificazioni oggettive.

Elevion Group rafforza la presenza in Italia con l’acquisizione di BTS Holding

A settembre, Elevion Group, parte del gruppo energetico ceco ČEZ, ha concluso l’acquisizione dell’intero capitale di BTS Holding Italy. L’operazione ha permesso al gruppo di integrare nel proprio portafoglio impianti di biogas e biometano situati nel Nord Italia, conferendo competenze operative nel settore dei gas rinnovabili.

Il CEO di Elevion, Jaroslav Macek, ha sottolineato che “BTS amplia significativamente la piattaforma che Elevion ha già costruito in Europa nel settore dei gas rinnovabili”. Dall’altro lato, il responsabile di Elevion Italy, Claudio Sanna, ha evidenziato che l’acquisizione consente di sviluppare, costruire, gestire e ottimizzare impianti per la produzione di gas rinnovabile, segnando il più grande investimento del gruppo nel ramo del biogas.