Il calendario dei versamenti INPS per novembre 2026 è stato pubblicato con diversi scaglioni, a seconda della tipologia di beneficio. La regola di base è che le pensioni vengono accreditate il primo giorno bancabile del mese; nel 2026 il 1° novembre è una domenica festiva per Ognissanti, quindi il pagamento avviene lunedì 2 novembre.
Calendario ufficiale dei pagamenti INPS a novembre 2026
Il primo giorno di accredito per le pensioni e le indennità di accompagnamento è dunque il 2 novembre, valido per tutti i conti correnti postali e bancari. Chi ritira la somma in contanti presso le filiali di Poste Italiane segue l’ordine alfabetico tradizionale: cognomi da A a B il 2 novembre, da C a D il 3, e così via fino a coprire l’intero alfabeto nei giorni feriali successivi.
Altri benefici in calendario
Le scadenze fissate dall’INPS per gli altri interventi sono:
- Carta Dedicata a te: prima tranche da 500 € disponibile da mercoledì 4 novembre.
- Assegno di Inclusione: prima erogazione e eventuali arretrati il 13 novembre; ricarica mensile sulla Carta il 27 novembre.
- Assegno Unico: rate per gli nuclei senza variazioni il 19 e 20 novembre; prime rate per pratiche presentate a ottobre nell’ultima settimana di novembre.
- Supporto Formazione e Lavoro (SFL): due finestre, a metà e a fine mese, in base alla data di presentazione della domanda.
- NASpI e DIS-COLL: data individuale, consultabile nel Fascicolo Previdenziale.
- Carta Acquisti: ricarica bimestrale da 80 € per i mesi di novembre-dicembre, senza data fissa.
Le modalità di pagamento variano: le ricariche su carte prepagate avvengono tramite bonifico interno, mentre gli assegni familiari e le integrazioni salariali sono accreditati insieme al cedolino mensile.
Come consultare e interpretare il cedolino di novembre
Il cedolino della pensione è disponibile nella sezione “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” sul portale INPS a partire dal 20 ottobre. Accedervi è possibile con credenziali SPID, CIE o CNS.
All’interno del documento troviamo:
- Importo netto già al netto delle ritenute.
- Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali, calcolate secondo la circolare INPS n. 153/2025.
- Rivalutazione ISTAT, l’adeguamento annuale all’inflazione.
- Conferma del superamento della soglia minima di 600 €, indicata esplicitamente per chi ne beneficia.
Leggere con attenzione il cedolino è fondamentale, soprattutto dopo le recenti modifiche fiscali. Se l’importo netto differisce da quanto ci si attende, la prima verifica va rivolta alla sezione delle ritenute e a quella della rivalutazione applicata.
Medici, odontoiatri e conguagli ENPAM
Per i professionisti iscritti all’ ENPAM, novembre 2026 include anche conguagli relativi al periodo gennaio-ottobre. Questi aggiustamenti possono comportare aumenti o diminuzioni consistenti rispetto alle mensilità precedenti, poiché dipendono da ricalcoli delle posizioni previdenziali e da eventuali variazioni di reddito dichiarato.
Cosa fare se il credito non compare entro il 3 novembre
Nel caso in cui la somma non sia visibile sul conto il giorno successivo all’accredito (3 novembre), si consiglia di procedere così:
- Verificare il cedolino online per eventuali segnalazioni di blocco o sospensione.
- Contattare la propria banca o l’ufficio postale per escludere problemi tecnici di loro competenza.
- Se il problema persiste, aprire un ticket sul portale INPS o chiamare il Contact Center al numero verde dedicato.
Nel 99 % dei casi i ritardi tecnici si risolvono entro 24-48 ore senza necessità di interventi formali. Per rimanere aggiornati sulle scadenze future, ad esempio per dicembre 2026 con le festività natalizie, è possibile attivare le notifiche sul sito dell’INPS.