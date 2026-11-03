Scopri quando arriveranno le pensioni, gli assegni e le ricariche INPS a novembre 2026, come controllare il cedolino e cosa fare in caso di ritardo.

Il calendario dei versamenti INPS per novembre 2026 è stato pubblicato con diversi scaglioni, a seconda della tipologia di beneficio. La regola di base è che le pensioni vengono accreditate il primo giorno bancabile del mese; nel 2026 il 1° novembre è una domenica festiva per Ognissanti, quindi il pagamento avviene lunedì 2 novembre.

Calendario ufficiale dei pagamenti INPS a novembre 2026

Il primo giorno di accredito per le pensioni e le indennità di accompagnamento è dunque il 2 novembre, valido per tutti i conti correnti postali e bancari. Chi ritira la somma in contanti presso le filiali di Poste Italiane segue l’ordine alfabetico tradizionale: cognomi da A a B il 2 novembre, da C a D il 3, e così via fino a coprire l’intero alfabeto nei giorni feriali successivi.

Altri benefici in calendario

Le scadenze fissate dall’INPS per gli altri interventi sono:

Carta Dedicata a te : prima tranche da 500 € disponibile da mercoledì 4 novembre.

: prima tranche da 500 € disponibile da mercoledì 4 novembre. Assegno di Inclusione : prima erogazione e eventuali arretrati il 13 novembre; ricarica mensile sulla Carta il 27 novembre.

: prima erogazione e eventuali arretrati il 13 novembre; ricarica mensile sulla Carta il 27 novembre. Assegno Unico : rate per gli nuclei senza variazioni il 19 e 20 novembre; prime rate per pratiche presentate a ottobre nell’ultima settimana di novembre.

: rate per gli nuclei senza variazioni il 19 e 20 novembre; prime rate per pratiche presentate a ottobre nell’ultima settimana di novembre. Supporto Formazione e Lavoro (SFL) : due finestre, a metà e a fine mese, in base alla data di presentazione della domanda.

: due finestre, a metà e a fine mese, in base alla data di presentazione della domanda. NASpI e DIS-COLL : data individuale, consultabile nel Fascicolo Previdenziale.

: data individuale, consultabile nel Fascicolo Previdenziale. Carta Acquisti: ricarica bimestrale da 80 € per i mesi di novembre-dicembre, senza data fissa.

Le modalità di pagamento variano: le ricariche su carte prepagate avvengono tramite bonifico interno, mentre gli assegni familiari e le integrazioni salariali sono accreditati insieme al cedolino mensile.

Come consultare e interpretare il cedolino di novembre

Il cedolino della pensione è disponibile nella sezione “Fascicolo Previdenziale del Cittadino” sul portale INPS a partire dal 20 ottobre. Accedervi è possibile con credenziali SPID, CIE o CNS.

All’interno del documento troviamo:

Importo netto già al netto delle ritenute.

già al netto delle ritenute. Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali, calcolate secondo la circolare INPS n. 153/2025.

e addizionali regionali e comunali, calcolate secondo la circolare INPS n. 153/2025. Rivalutazione ISTAT , l’adeguamento annuale all’inflazione.

, l’adeguamento annuale all’inflazione. Conferma del superamento della soglia minima di 600 €, indicata esplicitamente per chi ne beneficia.

Leggere con attenzione il cedolino è fondamentale, soprattutto dopo le recenti modifiche fiscali. Se l’importo netto differisce da quanto ci si attende, la prima verifica va rivolta alla sezione delle ritenute e a quella della rivalutazione applicata.

Medici, odontoiatri e conguagli ENPAM

Per i professionisti iscritti all’ ENPAM, novembre 2026 include anche conguagli relativi al periodo gennaio-ottobre. Questi aggiustamenti possono comportare aumenti o diminuzioni consistenti rispetto alle mensilità precedenti, poiché dipendono da ricalcoli delle posizioni previdenziali e da eventuali variazioni di reddito dichiarato.

Cosa fare se il credito non compare entro il 3 novembre

Nel caso in cui la somma non sia visibile sul conto il giorno successivo all’accredito (3 novembre), si consiglia di procedere così:

Verificare il cedolino online per eventuali segnalazioni di blocco o sospensione. Contattare la propria banca o l’ufficio postale per escludere problemi tecnici di loro competenza. Se il problema persiste, aprire un ticket sul portale INPS o chiamare il Contact Center al numero verde dedicato.

Nel 99 % dei casi i ritardi tecnici si risolvono entro 24-48 ore senza necessità di interventi formali. Per rimanere aggiornati sulle scadenze future, ad esempio per dicembre 2026 con le festività natalizie, è possibile attivare le notifiche sul sito dell’INPS.