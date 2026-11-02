Il mercato ha invertito la rotta: le obbligazioni tornano rifugio, le azioni difensive guadagnano e l'IA subisce pressione.

Il mese di ottobre ha messo alla prova le ipotesi di lungo termine sugli asset di mercato. Una improvvisa rotazione dai titoli ciclici a quelli difensivi ha creato un contesto di volatilità che ha inciso sul posizionamento di molti portafogli. Nonostante la crescita robusta degli utili delle società tecnologiche e l’espansione dell’intelligenza artificiale, gli investitori hanno richiesto premi più elevati per il rischio a causa di un crescente fabbisogno di finanziamento.

Il team di gestione ha deciso di adattare la strategia: si sta riducendo gradualmente l’esposizione alla filiera IA, mentre l’allocazione verso titoli di Stato globali (esclusi quelli in euro) è aumentata a scopo di copertura. Il risultato è una posizione più prudente, ma ancora pronta a cogliere le opportunità future.

Obbligazioni governative: un rifugio rinnovato sotto il 5%

I Treasury decennali statunitensi hanno nuovamente superato la soglia del 5% di rendimento, scendendo ben al di sotto di tale livello nonostante l’impennata dei prezzi del petrolio e gli indicatori di inflazione più alti del previsto. Questo andamento conferma la convinzione che i timori legati al debito pubblico fossero esagerati. La posizione strategica sui titoli di Stato a lungo termine ha generato una performance del 6% nel mese.

Da qui nasce la decisione di aumentare la duration del portafoglio statunitense, con l’obiettivo di proteggersi da possibili nuovi ribassi dei titoli tecnologici. Tuttavia, rimane l’esposizione cauta verso le obbligazioni denominate in euro, dove l’instabilità politica continua a pesare.

Azioni: la rotazione settoriale non è destinata a persistere

Il mercato azionario ha mostrato una netta preferenza per i settori difensivi. I titoli legati all’intelligenza artificiale hanno subito una penalizzazione del -7%, mentre i settori energia e beni di prima necessità hanno registrato rispettivamente +10% e +8%. Nonostante la solidità complessiva degli indici, le differenze di performance sono state marcate.

Un’opportunità emergente è rappresentata dalle azioni dei mercati emergenti, attualmente con un rapporto prezzo/utili inferiore a 9, rendendole molto allettanti rispetto alle azioni europee. In risposta a queste dinamiche, il portafoglio ha ridotto il sovrappeso sulle azioni globali, anticipando un inasprimento delle condizioni finanziarie.

Investimenti alternativi e valute: oro, cat bond e posizioni valutarie

Nel campo degli investimenti alternativi, la strategia mantiene l’esposizione a cat bond e oro. L’oro ha subito una leggera flessione, ma ha continuato a operare sopra la soglia psicologica dei 4.000 dollari l’oncia, confermando il suo ruolo di bene rifugio. I cat bond hanno registrato un altro anno positivo, grazie all’assenza di perdite significative da catastrofi ambientali.

Per quanto riguarda le valute, l’euro rimane sottopesato a causa delle tensioni politiche e delle aspettative di tassi d’interesse troppo elevati. Al contrario, il dollaro australiano e le valute dei mercati emergenti sono sovrappesati, beneficiando di flussi di capitale più favorevoli.

Riepilogo delle modifiche di portafoglio

Le principali variazioni apportate includono l’aumento del sovrappeso in obbligazioni statunitensi con rendimenti reali interessanti, la riduzione di un leggero sovrappeso su azioni globali e la diminuzione dell’esposizione al segmento IA. Queste mosse mirano a proteggere il capitale da futuri shock di mercato, mantenendo al contempo la capacità di partecipare a potenziali rialzi, soprattutto nei titoli di Stato e negli asset alternativi.