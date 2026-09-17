Andria dà il benvenuto al nuovo capitano della Guardia di Finanza, con saluti al comandante Carabinieri in partenza.

Nel cuore del Sud, la città di Andria vive un momento di particolare rilievo istituzionale: il cambio di vertice delle forze dell’ordine locale si concretizza con l’arrivo di nuovi comandanti e la partenza di figure storiche. La sicurezza pubblica rimane al centro dell’agenda comunale, con la sindaca Giovanna Bruno che ha voluto sottolineare l’importanza di un dialogo costante tra amministrazione e forze dell’ordine.

Il maggiore Pierpaolo Apollo al comando della Compagnia Carabinieri di Andria, ha consegnato le redini del proprio incarico per trasferirsi a Napoli, dove lo attende un ruolo di maggior rilievo. La sindaca ha espresso pubblicamente gratitudine per il suo operato, citando la professionalità e l’«alto senso di umanità» che hanno contraddistinto la sua gestione, in stretta sinergia con le istituzioni cittadine.

Il nuovo capitano della Guardia di Finanza a Andria

Il capitano Giulia Romanazzi è stata introdotta ufficialmente nella sede di via Bari, dove la sindaca l’ha accolta con un caloroso benvenuto. La Romanazzi, proveniente da una carriera consolidata all’interno della Guardia di Finanza, assume la guida dell’unità locale con l’obiettivo di rafforzare le attività di contrasto all’evasione fiscale e di promozione della legalità economica. La sindaca ha sottolineato la fiducia riposta nella sua esperienza, anticipando una collaborazione “costante e determinata” con il Comune.

Il saluto al capitano uscente Cosimo Carafa

Parallelamente all’arrivo della capitano Romanazzi, si è tenuto il commovente saluto al capitano Cosimo Carafa che dopo tre anni di servizio a Andria è stato assegnato a Napoli. Il suo operato è stato descritto come caratterizzato da sensibilità professionale e da una concreta attitudine all’azione. La sindaca ha ringraziato Carafa per il contributo allo “sviluppo di una squadra-Stato coesa“, auspicando che gli stessi valori accompagnino la nuova leadership.

Prospettive di collaborazione istituzionale

Con l’entrata in carica del capitano Romanazzi, la città di Andria spera di consolidare ulteriormente il rapporto con le forze dell’ordine, garantendo una presenza capillare sul territorio e una risposta tempestiva alle esigenze dei cittadini. La sindaca Bruno ha ribadito che la cooperazione tra Comune, Carabinieri e Guardia di Finanza è fondamentale per affrontare fenomeni come la criminalità economica e il traffico illecito, offrendo così una maggiore protezione al tessuto sociale e produttivo locale.

Nel complesso, il cambio al vertice rappresenta non solo una normale rotazione di incarichi, ma anche un’occasione per rinnovare le strategie operative, valorizzare le esperienze pregresse e aprire nuovi scenari di intervento. Le istituzioni di Andria, infatti, hanno già pianificato incontri periodici per monitorare l’andamento delle attività di contrasto e per definire progetti condivisi, ponendo le basi per una sicurezza più efficace e una crescita economica sostenibile nella città federiciana.