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17 Settembre 2026

Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

Inflazione Italia agosto 2026: l'HICP sale al 3,2%, in linea con la media UE, con un aumento di 0,3 punti rispetto a luglio

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Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

L’inflazione in Italia, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), è salita al 3,2% ad agosto 2026, in linea con la media dell’Unione Europea, secondo i dati diffusi da Eurostat.

Rispetto a luglio 2026, l’indice è aumentato di 0,3 punti, passando dal 2,9% al 3,2%. Questo incremento riflette una tendenza al rialzo dei prezzi, allineata con la media europea.

Il dato indica che l’Italia non presenta differenze significative rispetto al contesto UE, con uno scarto di 0 punti percentuali. Questo allineamento suggerisce una dinamica dei prezzi coerente con quella media dei paesi dell’Unione.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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