Inflazione Italia agosto 2026: in linea con la media UE

L’inflazione in Italia, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), è salita al 3,2% ad agosto 2026, in linea con la media dell’Unione Europea, secondo i dati diffusi da Eurostat.
Rispetto a luglio 2026, l’indice è aumentato di 0,3 punti, passando dal 2,9% al 3,2%. Questo incremento riflette una tendenza al rialzo dei prezzi, allineata con la media europea.
Il dato indica che l’Italia non presenta differenze significative rispetto al contesto UE, con uno scarto di 0 punti percentuali. Questo allineamento suggerisce una dinamica dei prezzi coerente con quella media dei paesi dell’Unione.