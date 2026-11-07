Scopri come funzionano le obbligazioni e quali fattori influenzano il loro rendimento.

Il termine fixed income indica, nella lingua italiana, l’insieme dei titoli obbligazionari emessi da stati e imprese. Si tratta di strumenti finanziari che, a differenza delle azioni, non rappresentano una quota di proprietà, bensì una promessa di rimborso del capitale più un compenso periodico.

Acquistando un’obbligazione, l’investitore si pone nella condizione di creditore: presta una somma di denaro all’emittente, il quale si impegna a restituirla alla data di scadenza concordata e a corrispondere, nel frattempo, un interesse fisso o variabile. Questo schema di prestito è alla base di un mercato che, pur essendo meno volatile delle azioni, richiede comunque attenzione ai fattori di rischio.

Il meccanismo di prestito alla base delle obbligazioni

Il valore nominale di un bond rappresenta l’importo originario che l’emittente deve restituire al detentore alla data di scadenza. La durata tipica varia tra i due e i dieci anni, anche se esistono emissioni a breve termine (meno di un anno) e a lungo termine (oltre venti anni). Durante il periodo di vita, l’emittente paga regolarmente una cedola, ossia l’interesse stabilito al momento dell’emissione.

Cedole e flusso di cassa

Le cedole possono essere fisse, variabili in base a un indice di riferimento, o a tasso zero (zero-coupon), in cui il rendimento è generato esclusivamente dalla differenza tra prezzo di acquisto e valore finale. Il ritmo di pagamento (annuale, semestrale o trimestrale) influisce sulla liquidità dell’investimento, poiché fornisce un flusso di cassa prevedibile all’investitore.

Emittenti, rating e rischio di insolvenza

Chi emette obbligazioni può essere uno Stato sovrano, un ente pubblico o una società privata. Il merito creditizio dell’emittente, valutato da agenzie specializzate, determina il tasso di interesse richiesto: un rating elevato (AAA) corrisponde a un rischio contenuto e a cedole più basse, mentre rating inferiori (BB, B) giustificano rendimenti più alti per compensare l’incertezza.

Esempi di default storico

Nonostante la solidità dei paesi industrializzati, la storia ha mostrato casi di insolvenza sovrana, il più famoso dei quali è il default dell’Argentina nel 2001, quando il governo ha sospeso il pagamento di gran parte dei debiti esteri. Situazioni analoghe sono più rare ma non impossibili, e perciò gli investitori devono valutare attentamente il profilo di rischio prima di acquistare titoli.

Prezzo di mercato e opportunità di trading

Le obbligazioni possono essere scambiate sul mercato secondario prima della scadenza. Il loro prezzo fluttua in risposta a variazioni dei tassi di interesse, alla percezione del rischio dell’emittente e a movimenti di natura macroeconomica. Se il tasso di mercato sale, il valore di un’obbligazione a cedola fissa tende a diminuire, offrendo agli investitori la possibilità di acquistare a sconto o di vendere a premio a seconda delle condizioni.

Comprendere questi meccanismi consente di utilizzare le obbligazioni sia come strumento di protezione del capitale sia come veicolo di rendita. Un’attenta analisi del rating, della durata residua e delle prospettive dei tassi consente di posizionare il portafoglio in modo equilibrato, sfruttando la stabilità del settore fixed income rispetto ad altre classi di attività.