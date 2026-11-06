L’economia italiana rispetto all’Europa: i dati Eurostat

136,7% è il valore del debito pubblico italiano espresso in percentuale del PIL per il periodo 2025; il dato è il riferimento più elevato fra gli indicatori qui raccolti e include il confronto con la media UE. Fonte: Eurostat.
|Indicatore
|Italia
|UE
|Periodo
|Tasso di disoccupazione
|6,3%
|6,2%
|settembre 2026
|Inflazione (HICP, variazione annua)
|5,6%
|—
|ottobre 2026
|Crescita del PIL (variazione congiunturale)
|0,0%
|0,5%
|terzo trimestre 2026
|Debito pubblico (% del PIL)
|136,7%
|81,5%
|2025
Disoccupazione: Italia e UE
6,3% è il tasso di disoccupazione in Italia nel periodo di riferimento: settembre 2026. La variazione sul periodo precedente è pari a 0,1 (in aumento). Lo scarto rispetto alla media UE è 0,1, sopra la media UE; la media UE indicata è 6,2%.
Inflazione: Italia e UE
5,6% è l’inflazione (HICP, variazione annua) per il periodo di riferimento: ottobre 2026. La variazione sul periodo precedente è pari a 1,4 (in aumento). Per questo indicatore la media UE dello stesso periodo non è disponibile nei dati forniti.
PIL: Italia e UE
0,0% è la crescita del PIL (variazione congiunturale) per il periodo di riferimento: terzo trimestre 2026. La variazione sul periodo precedente è pari a 0,2 (in calo). Lo scarto rispetto alla media UE è 0,5, sotto la media UE; la media UE indicata è 0,5%.
Debito pubblico: Italia e UE
136,7% è il rapporto debito pubblico su PIL per il periodo di riferimento: 2025. La variazione sul periodo precedente è pari a 2,4 (in aumento). Lo scarto rispetto alla media UE è 55,2, sopra la media UE; la media UE indicata è 81,5%.