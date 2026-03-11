Come dichiarare le criptovalute nel quadro RW e pagare l’IVAFE

Immagina una cassaforte che custodisci in una città diversa da quella in cui vivi: la ricchezza esiste anche se non la usi e lo Stato vuole saperne l’esistenza.

Nel mondo digitale, le criptovalute conservate su piattaforme straniere o su supporti fisici fuori dall’Italia funzionano allo stesso modo: generano un obbligo di trasparenza fiscale che si concretizza nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Questo articolo spiega in modo pratico quando scatta l’obbligo, cosa va riportato e quali sono le conseguenze di un’omissione.

La finalità non è sempre l’imposizione immediata ma la mappatura del patrimonio estero: il sistema noto come monitoraggio fiscale serve all’Erario per conoscere la presenza di attività detenute oltre confine. Anche la novità normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 ha aumentato l’attenzione su questi asset, rendendo il tema rilevante sia per chi possiede pochi euro in cripto sia per i trader professionali.

Quando si è obbligati a compilare il Quadro RW

L’obbligo di compilazione del quadro RW scatta quando risulti titolare di attività estere di natura finanziaria correlate alle criptovalute. In pratica, se detieni anche una frazione di moneta digitale su un exchange che non ha sede in Italia, dovrai segnalarlo. Non esistono soglie minime specifiche per le cripto come accadeva un tempo per i conti correnti esteri: la cosiddetta regola del valore zero impone la segnalazione anche per importi molto ridotti. Questo principio mira a evitare che asset di valore, pur non generando flussi immediati, rimangano nascosti.

Regola del valore zero

A differenza della soglia di giacenza di 15.000 euro che una volta si applicava ai conti esteri, per le criptovalute la prassi è diversa: ogni presenza su exchange non residenti richiede la compilazione del quadro RW, indipendentemente dall’ammontare. Se possiedi 10 euro o 10.000 euro in crypto su una piattaforma estera, il dovere di dichiarare permane. Il controllo è pensato per garantire la trasparenza patrimoniale e permette all’Amministrazione finanziaria di valutare correttamente imposte e rischi di evasione.

Wallet fisici e custodia diretta

Se invece conservi le chiavi private su un dispositivo fisico (un cold wallet come Ledger o Trezor) l’obbligo può rimanere. Anche quando il supporto è fisicamente in Italia, la natura dell’asset digitale fa scattare comunque la segnalazione, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. È importante classificare correttamente il luogo di custodia e la natura dell’intermediario per evitare errori nella compilazione.

Come compilare il Quadro RW e calcolare l’IVAFE

La compilazione del quadro RW richiede precisione: si fotografa il portafoglio all’inizio e alla fine dell’anno fiscale. Vanno indicati il codice dell’attività, il paese in cui è domiciliato l’intermediario, il valore al 1° gennaio (o al momento dell’acquisto) e il valore al 31 dicembre. Sulla base di questi dati si calcola anche l’IVAFE, ovvero l’imposta applicata alle attività finanziarie estere. Dal 2026 le cripto-attività sono soggette a un’imposta pari allo 0,2% (2 per mille) del valore delle attività.

Dati pratici da inserire

Per compilare correttamente devi fornire: il codice attività corrispondente alle cripto, il paese estero di riferimento (dove ha sede l’exchange), il valore iniziale e il valore finale annuale. Questi elementi permettono di calcolare l’IVAFE e di formalizzare il monitoraggio. Anche errori apparentemente piccoli nella scelta del paese o nella conversione in euro possono innescare contestazioni e sanzioni amministrative.

Rischi, sanzioni e consigli pratici

Omettere la compilazione del quadro RW può comportare sanzioni rilevanti: importi che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato e che possono raddoppiare se l’attività è detenuta in giurisdizioni considerate paradisi fiscali. Per questo motivo è consigliabile non improvvisare: conserva registrazioni di acquisto e conversione, annota la sede legale degli exchange e valuta l’assistenza di un professionista esperto in fiscalità internazionale. Se sei un piccolo risparmiatore, anche per pochi euro, la correttezza formale ti protegge da problemi futuri.

Un esempio pratico

Immagina un contribuente che nel marzo del 2026 acquista 1.000 euro in Ethereum su un exchange con sede a San Francisco: al 31 dicembre 2026 il valore è salito a 2.500 euro. Quando presenterà la dichiarazione per l’anno 2026, nel quadro RW dovrà indicare il valore iniziale di 1.000 euro e il valore finale di 2.500 euro, e versare lo 0,2% sull’ammontare dichiarato. Anche se non ha venduto nulla, l’obbligo di rendicontazione rimane in capo al residente fiscale.

In sintesi, trattare le criptovalute con la stessa attenzione che riserveresti a un bene custodito all’estero è la regola d’oro: dichiarazione puntuale, documentazione ordinata e, quando necessario, consulenza specializzata per affrontare correttamente il monitoraggio fiscale.