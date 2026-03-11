Sospensione temporanea dell’ETS per affrontare la crisi energetica in Europa

La questione energetica è tornata a occupare le cronache europee: tra l’incremento dei costi di bollette e carburanti e le tensioni geopolitiche sui mercati del petrolio, alcuni Paesi hanno riaperto il dibattito sul funzionamento del mercato del carbonio.

In questo contesto il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, ha avanzato l’ipotesi di una sospensione temporanea dell’ETS, proponendo una soluzione che mira a tutelare la competitività industriale e i bilanci delle famiglie.

La proposta è emersa durante una videoconferenza preparatoria convocata su iniziativa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della premier italiana e del primo ministro belga Bart De Wever, a cui hanno partecipato 21 leader europei e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L’iniziativa è finalizzata a coordinare misure da discutere al prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, con l’intento di individuare azioni mirate e temporanee per ridurre la pressione sui prezzi energetici.

La proposta italiana e il cuore della questione

Roma sostiene che il meccanismo di scambio delle emissioni, seppure concepito per accelerare la riduzione dei gas serra, in una fase di forte instabilità dei mercati può avere l’effetto di aggravare i costi dell’energia. Secondo Palazzo Chigi, la sospensione temporanea dell’ETS sulla produzione di energia potrebbe mitigare l’aumento dei prezzi e dare respiro alle imprese energivore e ai consumatori. I promotori invitano a considerare misure coordinate, limitate nel tempo e accompagnate da una revisione più ampia del sistema.

Cos’è e come funziona l’ETS

Il European Emissions Trading System (ETS) si basa sul principio del cap and trade: l’Unione fissa un tetto complessivo alle emissioni e le imprese acquistano quote per ogni tonnellata di CO₂ emessa. Nel tempo il meccanismo ha contribuito a ridurre le emissioni nei settori coperti, ma ha anche determinato un aumento del prezzo del carbonio, con picchi che hanno inciso sui costi industriali. La discussione politica verte quindi su come conciliare l’obiettivo climatico con la necessità di contenere i prezzi nel breve periodo.

Alleanze e divisioni in Europa

Dietro l’iniziativa italiana si legge la volontà di rinsaldare un asse con Berlino e il Belgio su dossier industriali sensibili. Negli ultimi mesi questi Paesi hanno già collaborato su altre questioni, ad esempio sulla revisione delle norme che riguardano i veicoli a combustione. L’obiettivo dichiarato è difendere la competitività europea in uno scenario di crescente concorrenza globale, ma la proposta ha incontrato resistenze: alcuni governi, in particolare la Spagna guidata da Pedro Sánchez, e vari Stati del Nord Europa si oppongono a misure che possano indebolire lo strumento del mercato del carbonio.

Reazioni istituzionali e della società civile

La Commissione europea ha adottato finora un atteggiamento prudente: la vicepresidente Teresa Ribera ha ricordato che la revisione dell’ETS è prevista, ma una sospensione potrebbe essere vista come un passo indietro strategico. Economisti, scienziati e oltre cento imprese europee hanno inoltre sollecitato la stabilità del mercato del carbonio, sottolineando che un segnale di indebolimento potrebbe generare incertezza negli investimenti in tecnologie pulite.

Conseguenze per clima, sicurezza energetica e mercato

La discussione non è solo economica, ma anche strategica. La guerra in medio oriente e le tensioni che influenzano il prezzo del gas e del petrolio hanno riportato al centro la questione della sicurezza energetica europea. Molti osservatori ricordano che accelerare la diffusione delle rinnovabili è anche un modo per ridurre la dipendenza dalle importazioni fossili. Per questo motivo, ogni modifica all’ETS dovrà essere valutata anche in relazione al suo impatto sulla transizione verso fonti a basse emissioni.

Il dibattito che si aprirà al Consiglio europeo del 19 e 20 marzo rappresenta dunque un banco di prova per verificare quanti Paesi saranno disposti a sostenere misure temporanee come quelle proposte da Roma e Berlino. Tra esigenze di breve periodo e obiettivi climatici di medio-lungo termine, la sfida sarà trovare soluzioni che coniughino tutela della competitività industriale, protezione dei consumatori e continuità della transizione energetica.