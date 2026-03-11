Bando per interventi di efficientamento energetico sull’ERP di Ferrara

Questo avviso descrive una procedura di gara per l’affidamento in concessione, realizzata mediante finanza di progetto, finalizzata all’efficientamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Ferrara.

Il bando è promosso da INTERCENT-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici come ente appaltante e riguarda interventi volti a migliorare la prestazione energetica degli immobili, integrando criteri di gestione finanziaria e responsabilità sociale.

La procedura risulta attualmente in fase di presentazione offerte/risposte e copre il Lotto 1 dell’appalto. L’importo complessivo messo a base è di 22.530.245,00 €, mentre il criterio di aggiudicazione indicato è offerta economicamente più vantaggiosa. Nel testo qui riportato sono inclusi i riferimenti essenziali per orientarsi tra scadenze, requisiti e clausole specifiche previste dal bando.

Oggetto e ambito dell’intervento

Il bando ha per oggetto interventi di efficientamento energetico sul patrimonio ERP comunale, con opere che possono comprendere riqualificazioni termiche, miglioramenti degli impianti e soluzioni per il contenimento dei consumi. L’ambito di applicazione include l’adozione dei criteri ambientali minimi, intendendo questi come standard minimi di sostenibilità da rispettare lungo l’intero progetto. In paralelo, il disciplinare prevede l’integrazione di clausole sociali, con l’obiettivo di favorire impatti positivi sul territorio e sull’occupazione locale durante la fase realizzativa e di gestione.

Requisiti di sostenibilità e clausole sociali

La documentazione richiede il rispetto di requisiti sia ambientali sia sociali. I requisiti ambientali fanno riferimento ai criteri ambientali minimi applicabili, mentre le previsioni sociali includono clausole specifiche per l’inserimento lavorativo, il coinvolgimento delle comunità locali e la promozione di pratiche contrattuali responsabili. Tali condizioni andranno valutate nella proposta tecnica e nella componente economica dell’offerta, poiché incidono sulla valutazione complessiva dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Modalità di partecipazione e scadenze

Per partecipare è necessario presentare la documentazione prevista entro i termini indicati: la pubblicazione a sistema avviene il 10/03/2026. La scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissata al 30/03/2026 ore 12:00, mentre il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 09/04/2026 ore 16:00. L’apertura della busta amministrativa è programmata per il 10/04/2026 ore 10:00. È fondamentale rispettare gli orari comunicati, poiché ogni ritardo comporta l’esclusione dalla procedura, secondo quanto previsto dal capitolato.

Documentazione richiesta e passaggi formali

La documentazione di gara include requisiti amministrativi, offerta tecnica e offerta economica, oltre agli allegati relativi alla sostenibilità ambientale e sociale. I partecipanti devono dimostrare capacità tecnico-organizzativa e requisiti finanziari compatibili con una concessione in project financing. Le modalità di presentazione e i formati elettronici sono dettagliati nel disciplinare di gara pubblicato sul sistema; eventuali richieste di chiarimento vanno inviate entro la data stabilita per ottenere risposte ufficiali prima della chiusura del termine per la presentazione delle offerte.

Riferimenti amministrativi, aggiornamenti e contatti

L’ente appaltante è INTERCENT-ER Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, che cura la pubblicazione e la gestione formale della procedura. La situazione di gara risulta aggiornata sul portale OpenData ANAC e l’ultima modifica registrata è del 10-03-2026, 09:58. Lo stato della procedura è Presentazione Offerte/Risposte. Per informazioni relative alla commissione o ai referenti è possibile considerare i nominativi qualificati nella documentazione: Laurenti Arianna, De Meo Davide, Crabbia Raffaella, Shehaj Ervin e Sichetti Francesco, i cui ruoli sono indicati nel materiale di gara.

Infine, chi intende partecipare dovrebbe valutare con attenzione il rapporto tra il valore a base d’asta e la durata e struttura della concessione proposta, verificando le garanzie richieste e l’inquadramento delle clausole sociali e degli obblighi di monitoraggio ambientale durante la fase di esecuzione e di manutenzione. L’analisi preventiva di questi aspetti è determinante per redigere un’offerta competitiva e conforme alle condizioni della gara.