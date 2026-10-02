Finanziamenti soci, prove di capacità patrimoniale e interessi deducibili: la Cassazione spiega i criteri per evitare ricavi occulti e pignoramenti.

Il finanziamento da parte dei soci è uno strumento comune per sostenere imprese in difficoltà, ma la sua semplice tracciabilità bancaria non basta a dimostrare la legittimità della provvista. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22198 del 28 giugno 2026, ha ribadito che è necessario valutare in maniera unitaria la provenienza dei fondi, la capacità finanziaria del socio, le perdite ricorrenti dell’impresa e la coerenza della documentazione societaria.

La sentenza Cassazione e i requisiti probatori per i finanziamenti soci

Nel caso esaminato, una società di ristorazione con risultati negativi continuativi riceveva versamenti periodici dai propri soci. L’Amministrazione finanziaria li aveva classificati come ricavi occulti mentre il giudice di appello aveva ritenuto i bonifici sufficienti a provare la natura di finanziamento. La Cassazione ha censurato l’approccio atomistico, sottolineando che il bonifico prova solo il trasferimento, non l’origine della provvista.

Capacità patrimoniale e coerenza economica

Per evitare la riclassificazione, è indispensabile documentare: • il reddito, il patrimonio e le eventuali dismissioni del socio, dimostrando che la somma erogata è compatibile con la sua capacità finanziaria; • la reale esigenza di capitale della società, evidenziata da deliberazioni assembleari e da un piano di copertura delle perdite; • la corretta registrazione contabile, con il debito verso il socio iscritta in bilancio e collegata a una documentazione di supporto creata al momento del versamento. La stessa Corte, con la sentenza n. 16904 del 24 giugno 2025, aveva già precisato che la mera iscrizione di un debito non è sufficiente senza un quadro probatorio complessivo.

Interessi passivi dei finanziamenti soci: deducibilità e limiti fiscali

Quando il finanziamento è strutturato come prestito gli interessi possono essere dedotti dal reddito d’impresa, a patto di rispettare una serie di requisiti sostanziali. Il test di thin capitalization verifica il rapporto debt/equity e la coerenza economica del debito verso i soci. Un leverage eccessivo, privo di giustificazione commerciale, può comportare l’indeducibilità totale o parziale degli interessi.

Transfer pricing e tasso arm’s length

Se il socio è parte correlata, il tasso di interesse deve essere arm’s length. La determinazione richiede l’analisi di rating creditizio, garanzie, durata e possibili opzioni (call, PIK). Documenti come contratti dettagliati, perizie finanziarie e comparabili di mercato sono fondamentali per difendere la deducibilità in caso di verifica.

Strumenti ibridi e rischio di riqualificazione

Prestiti partecipativi, subordinati o mezzanine combinano elementi di debito ed equity. Più elevata è la subordinazione e la variabilità della remunerazione legata agli utili, maggiore è il rischio che la parte remunerativa sia riclassificata in dividendi non deducibili. La decisione deve quindi bilanciare costi di capitale, flessibilità finanziaria e sicurezza giuridica, supportata da una nota tecnica che illustri il business purpose dell’operazione.

Dal avviso di accertamento al pignoramento: la prassi giurisprudenziale più recente

L’arrivo di un avviso di accertamento nella casella PEC di un amministratore solleva immediatamente interrogativi sui termini di pagamento e sulle conseguenze per la società e i soci. La normativa di base, l’art. 29 del D.L. n. 78/2010, prevede una sola intimazione di pagamento prima del pignoramento, ma la Cassazione, in sentenze del 2025-2026, ha precisato che la mancata impugnazione non estingue automaticamente il diritto alla prescrizione.

Responsabilità dei soci e prescrizione dei crediti tributari

Le recenti pronunce hanno riconosciuto che, nelle S.r.l. con pochi soci, gli importi accertati sono considerati “presunti” trasferiti ai soci, aprendo la porta a eventuali azioni di recupero sul patrimonio personale. Tuttavia, il diritto di opposizione resta difendibile entro i termini di legge, e la legittimità del pignoramento dipende dalla correttezza dell’intera procedura di riscossione, compresa la verifica della validità dell’atto di intimazione.

Solo così è possibile evitare la trasformazione dei finanziamenti in ricavi occulti e l’applicazione di sanzioni o pignoramenti.