Come la chiusura dello stretto di Hormuz sta deformando i prezzi del petrolio

Negli ultimi giorni i dati di mercato hanno messo in evidenza un paradosso evidente: mentre i futures sulle materie prime oscillano in modo relativamente contenuto, il lato fisico della fornitura di petrolio sta subendo una compressione significativa.

Lo Stretto di Hormuz, parzialmente ostruito da oltre quaranta giorni, ha creato un accumulo di navi e ritardi che si traducono in barili mancanti nella catena logistica globale. Sul piano dei prezzi, il Brent è tornato sopra i 100 dollari al barile mentre il WTI resta per il momento sotto quella soglia, ma questi numeri possono indurre in errore chi non osserva le scorte reali e i tempi necessari per riavviare le forniture.

Il divario tra mercato finanziario e mercato fisico

La differenza principale deriva dal fatto che il mercato dei contratti a termine spesso prezza aspettative future, mentre il flusso fisico risente di logistiche e ritardi concreti. Circa 15 milioni di barili al giorno di capacità di transito sono rimasti bloccati nello Stretto di Hormuz, una cifra che può essere letta anche come il volume che è stato prelevato dalle scorte mondiali per tamponare l’interruzione. Secondo valutazioni di operatori e istituti finanziari, del tipo di quelle riportate da grandi banche d’investimento, la quantità prelevata si avvicina a diverse centinaia di milioni di barili — e quella sottrazione si propaga lungo tutta la catena di approvvigionamento; anche se lo stretto riaprisse domani, il vuoto fisico continuerà a farsi sentire per settimane se non mesi.

La curva dei prezzi e il messaggio ingannevole

I prezzi sui contratti più lunghi (la cosiddetta back of the curve) riflettono attese di offerta futura e indicano quanto i produttori pianifichino di incrementare la produzione. In questa fase il segmento posteriore della curva è meno spinto rispetto ai contratti a breve termine: questo può dare un falso senso di normalità. Il comportamento dei grandi fondi e l’azione degli speculatori sul fronte breve ha amplificato la volatilità iniziale, ma vendite successive per gestione del rischio hanno attenuato i picchi. Nonostante ciò, la riduzione delle scorte rimane reale e, se l’andamento delle forniture non cambia, la pressione sui prezzi potrebbe tornare con forza.

Scorte, timeline di recupero e soglie critiche

Gli stock commerciali delle nazioni sviluppate sono destinati a scendere fino a livelli operativi critici, e alcune analisi indicano una finestra precisa in cui ciò può materializzarsi. Gli analisti di grandi istituzioni finanziarie stimano che gli inventari dell’OCSE possano raggiungere livelli di operational minimums in una finestra compresa tra il 9 e il 30 maggio, momento in cui un’ulteriore contrazione potrebbe scatenare aumenti dei prezzi non più lineari ma esponenziali. Intanto, governi e aziende stanno attingendo alle riserve strategiche, ma la capacità di questi interventi è finita e ogni rilascio successivo sarà più doloroso in termini di volumi ancora disponibili.

Tempi pratici per tornare alla normalità

Anche ipotizzando la cessazione immediata delle ostilità, la ripartenza delle forniture segue una sequenza che richiede tempo: i porti chiusi impiegheranno circa due mesi per riaprire pienamente, gli equipaggi delle petroliere potrebbero attendere due-tre settimane prima di riprendere le rotte attraverso lo stretto, e la produzione fermata o ridotta potrebbe richiedere fino a quattro mesi per tornare vicino al 99% della capacità. Queste durate implicano che anche una rapida soluzione politica non produce un ritorno immediato dei volumi disponibili nei mercati internazionali.

Impatto settoriale e possibili scenari

Le prime crepe nella catena di approvvigionamento si manifestano su prodotti specifici: il jet fuel per i voli in Australia e i solventi per la produzione di chip in Giappone sono due esempi concreti di come la scarsità locale possa generare strozzature industriali. Se il conflitto si protrae, alcuni operatori parlano di scenari in cui le scorte scenderanno fino a toccare il fondo dei serbatoi — situazione che potrebbe indurre una fase di acquisti di panico sui mercati dei futures e spingere i prezzi a salti rapidi.

Cosa monitorare per valutare il rischio

Per orientarsi in questo contesto serve tenere d’occhio alcuni indicatori chiave: l’andamento degli inventari ufficiali, gli spread tra contratti a breve e medio termine, i flussi navali in uscita dallo Stretto di Hormuz e le decisioni sui rilasci dalle riserve strategiche. Investitori e policy maker devono valutare sia la possibilità di un aumento dei prezzi per incentivare l’offerta sia la necessità di misure per gestire la domanda in settori critici.

In sintesi, il divario attuale tra prezzi finanziari e disponibilità fisica non è solo una mera anomalia statistica: è la manifestazione di vincoli logistici e temporali che richiederanno settimane o mesi per essere risolti. Anche se si dovesse raggiungere un accordo di pace rapidamente, la memoria delle catene interrotte e il tempo di ripristino delle rotte e delle produzioni determinano che il recupero dei volumi sarà graduale. Per chi opera sui mercati o per i decisori politici, l’attenzione ai dati di scorte e alle timeline di ripristino rimane l’elemento cruciale per evitare sorprese.