Come le stablecoin legate al dollaro stanno cambiando i pagamenti internazionali

Negli ultimi anni il panorama delle valute digitali ha visto emergere con forza le stablecoin, strumenti progettati per mantenere un valore stabile e spesso ancorati al dollaro.

A differenza delle criptovalute altamente volatili, queste monete digitali puntano a ridurre l’instabilità grazie a meccanismi di copertura e riserve. Per molti operatori del settore il loro ruolo principale è quello di facilitare pagamenti e trasferimenti su scala globale in modo più rapido e a costi inferiori rispetto ai canali tradizionali.

La natura stessa delle stablecoin le rende appetibili per diversi usi: dai trasferimenti tra piattaforme crypto alle rimesse verso economie emergenti, fino ai sistemi di pagamento per servizi digitali. Alcuni emittenti noti come Tether e USD Coin rappresentano una parte significativa di un mercato che supera i 150 miliardi di dollari. Questo sviluppo ha spinto istituzioni finanziarie, imprese fintech e autorità di vigilanza a rivedere ruolo e regole del sistema dei pagamenti.

Perché le stablecoin si diffondono così rapidamente

La diffusione delle stablecoin è alimentata soprattutto da due elementi: la capacità di rendere le transazioni più veloci e la possibilità di ridurre i costi rispetto ai sistemi tradizionali come SWIFT. Le operazioni su infrastrutture blockchain possono essere completate in pochi minuti o secondi, anche tra Paesi diversi, eliminando passaggi intermedi e commissioni elevate. Questo rende le stablecoin particolarmente utili per i pagamenti transfrontalieri e per le imprese che operano in mercati digitali.

Vantaggi pratici e casi d’uso

I principali casi d’uso includono i pagamenti transfrontalieri, le rimesse verso economie emergenti, le operazioni nei mercati crypto e i sistemi di pagamento integrati nelle piattaforme digitali. In Paesi con inflazione elevata o valute locali instabili, le stablecoin ancorate al dollaro possono funzionare come una forma di dollarizzazione digitale accessibile via smartphone. Per le imprese, la conversione istantanea e l’accesso immediato alla liquidità rappresentano un vantaggio operativo non indifferente.

Impatto sul sistema finanziario e sulla politica monetaria

Se l’uso delle stablecoin diventasse massiccio, le banche tradizionali potrebbero vedere ridotta la raccolta di depositi, con possibili effetti sulla disponibilità di credito e sulla trasmissione della politica monetaria. Una parte dei pagamenti e dei depositi spostata verso infrastrutture private digitali modifica le fonti di liquidità e potrebbe complicare gli strumenti con cui le autorità intervengono sull’economia. Alcuni economisti ipotizzano che la maggiore concorrenza nel sistema dei pagamenti possa ridurre i costi finanziari, con potenziali riflessi sui tassi applicati a imprese e consumatori.

Rischi legati alla fiducia e alla copertura delle riserve

Il rischio principale è legato alla fiducia degli utenti: se una stablecoin non fosse adeguatamente coperta da riserve liquide o se emergessero dubbi sulla qualità degli attivi, potrebbe scatenarsi una corsa ai riscatti simile a quella di un fondo monetario o di una banca. Un precedente significativo è il collasso della stablecoin algoritmica TerraUSD nel 2026, episodio che ha evidenziato come la perdita di fiducia possa avere conseguenze rapide e estese sui mercati digitali.

Regolazione, CBDC e prospettive future

Le autorità di vigilanza stanno osservando con attenzione lo sviluppo delle stablecoin e valutano interventi regolamentari volti a ridurre i rischi sistemici senza soffocare l’innovazione. Allo stesso tempo, la crescita delle monete private ha accelerato il dibattito sulle valute digitali delle banche centrali (CBDC), che potrebbero offrire versioni digitali controllate pubblicamente della moneta nazionale. Molti osservatori ipotizzano una coesistenza tra sistemi pubblici e privati, con regole chiare per la trasparenza delle riserve, requisiti di liquidità e meccanismi di supervisione.

Il passaggio verso un sistema dei pagamenti più digitale appare ormai avviato: le stablecoin promettono maggiore efficienza e inclusione finanziaria, ma impongono anche una nuova agenda regolatoria. La sfida per le autorità sarà trovare un equilibrio sostenibile tra innovazione e sicurezza, evitando che una rapida espansione dell’infrastruttura privata generi rischi per la stabilità finanziaria globale.