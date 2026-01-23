Come l’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della ricerca online

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere di motori di ricerca basati su intelligenza artificiale come ChatGPT, Perplexity e Google AI Mode, la tradizionale ricerca su Google ha registrato un calo della click-through rate (CTR). Infatti, la CTR della prima posizione è scesa dal 28% al 19%, con una diminuzione del 32%. Questo cambiamento ha portato a un fenomeno noto come zero-click search, che ha raggiunto il 95% con Google AI Mode e tra il 78% e il 99% con ChatGPT. Aziende come Forbes e Daily Mail hanno registrato un calo del traffico rispettivamente del -50% e del -44%. Questo contesto pone un interrogativo cruciale: le aziende devono adattarsi a queste nuove dinamiche per mantenere la loro visibilità online.

Analisi tecnica

I motori di ricerca tradizionali e i motori di risposta basati su AI presentano differenze sostanziali nel loro funzionamento. I motori di risposta, come ChatGPT, si avvalgono di modelli fondamentali di apprendimento profondo per generare risposte, mentre i motori di ricerca tradizionali si concentrano principalmente su algoritmi di ranking per restituire collegamenti a contenuti. I Foundation Models sono progettati per comprendere e generare linguaggio in modo efficace. Le tecniche di Retrieval-Augmented Generation (RAG), invece, combinano capacità di ricerca con generazione di contenuti, ottimizzando il processo di risposta agli utenti.

Questa evoluzione tecnologica ha determinato variazioni nei citation patterns, in cui le fonti vengono selezionate in base alla loro pertinenza e autorevolezza. Tale cambiamento impatta direttamente sulla visibilità dei brand, richiedendo un’analisi approfondita delle strategie di contenuto adottate dalle aziende per rimanere competitive nel panorama attuale della ricerca online.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore

del settore Identificare 25-50 prompt chiave

Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , e Google AI Mode

, , , e Impostare Analytics con GA4 utilizzando regex per bot AI

utilizzando regex per bot AI Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per aumentarne l’AI-friendliness

Pubblicare contenuti freschi e aggiornati

Garantire una presenza cross-platform su Wikipedia , Reddit , LinkedIn

, , Milestone:contenuti ottimizzati e strategia di distribuzione implementata

Fase 3 – Assessment

Metriche da tracciare: brand visibility , website citation , traffico referral , sentiment

, , , Tool da utilizzare: Profound , Ahrefs Brand Radar , Semrush AI toolkit

, , Testing manuale sistematico per ottimizzare le performance

Fase 4 – Refinement

Iterazione mensile sui prompt chiave

Identificazione di nuovi competitor emergenti

Aggiornamento dei contenuti non performanti

Espansione su temi con maggiore traction

Checklist operativa immediata

Inserire FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

con schema markup in ogni pagina importante. Utilizzare H1/H2 in forma di domanda.

in forma di domanda. Includere riassunti di tre frasi all’inizio di ogni articolo.

Verificare l’accessibilità senza JavaScript.

Controllare il robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro e professionale.

con linguaggio chiaro e professionale. Richiedere recensioni fresche su G2 / Capterra .

/ . Pubblicare contenuti suMedium,LinkedIn,Substack.

Prospettive e urgenza

Agire rapidamente nel nuovo panorama tecnologico è imprescindibile. Le aziende che adottano per prime le tecnologie AI possono consolidare un vantaggio competitivo significativo. Al contrario, le aziende che non si adattano rischiano di compromettere la propria visibilità e il traffico. Inoltre, l’evoluzione della ricerca, come il potenziale Pay per Crawl di Cloudflare, potrebbe trasformare ulteriormente le dinamiche di mercato, rendendo la preparazione e l’adattamento ancora più urgenti.