Esplora le Opportunità della Finanza Alternativa per PMI: Seminario Esclusivo a Firenze

Il panorama economico attuale richiede alle piccole e medie imprese di esplorare nuove opportunità per il finanziamento e la crescita.

Il prossimo 18 novembre 2026, alle ore 15:00, si terrà un seminario presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Firenze, dedicato a questo tema cruciale. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con diverse istituzioni, tra cui Borsa Italiana e Unicredit.

Obiettivi del seminario

Questo incontro ha l’intento di avvicinare le PMI a un ventaglio di strumenti finanziari alternativi al tradizionale credito bancario. Durante il seminario, gli imprenditori avranno l’opportunità di conoscere modalità di finanziamento che possono supportare progetti di crescita, innovazione, internazionalizzazione e transizione digitale. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per comprendere come e quando il mercato dei capitali possa diventare un partner strategico per il loro sviluppo aziendale.

Interventi e testimonianze

Il seminario si caratterizzerà per la presenza di esperti del settore, che offriranno interventi mirati e testimonianze dirette. Questi professionisti condivideranno la loro esperienza e forniranno indicazioni operative su come navigare nel mercato dei capitali. Le PMI potranno così apprendere non solo la teoria, ma anche esempi concreti di aziende che hanno già sfruttato con successo questi strumenti.

Formazione continua per professionisti

Il seminario è accreditato per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Questa rappresenta un’opportunità non solo per gli imprenditori, ma anche per i professionisti del settore, che potranno aggiornarsi sulle novità in ambito finanziario e sugli strumenti disponibili per le PMI. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi in anticipo.

Modalità di iscrizione

Per coloro che sono interessati a partecipare, è possibile effettuare l’iscrizione cliccando sul link fornito nel comunicato. Una volta completata la registrazione, i partecipanti riceveranno informazioni dettagliate sull’evento e sulla sua programmazione. Questo seminario offre un’importante occasione per conoscere le opportunità di finanziamento disponibili per le aziende.

Questo seminario rappresenta un’importante occasione per le PMI che desiderano esplorare nuove strade per il finanziamento e lo sviluppo. Grazie all’approccio pratico e alle testimonianze dirette degli esperti, gli imprenditori avranno l’opportunità di fare un passo avanti nel loro percorso di crescita e innovazione.