Come lʼuscita dei baby boom influenzerà la spesa per le pensioni fino al 2041

La questione delle pensioni non è una sorpresa improvvisa, ma il risultato di tendenze demografiche e regole di calcolo note da tempo.

Secondo il Documento di finanza pubblica, la spesa pensionistica continuerà a crescere fino a un massimo osservato nel 2041, spinta soprattutto dallʼuscita dal lavoro delle generazioni del baby boom. Questo fenomeno incide non solo sulle cifre in assoluto, ma sul rapporto pensioni/Pil, elemento centrale per valutare la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Il primo scatto: cosa cambia nel 2026

Il salto del 2026 è il primo segnale visibile della tendenza. Le stime indicano una spesa per le pensioni pari a 352,4 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto ai 342,9 miliardi del 2026, con un peso sul Pil atteso al 15,2%. A influenzare questo incremento concorrono diverse variabili: le pensioni liquidate nel periodo, le uscite dal lavoro, la rivalutazione degli assegni stimata allʼ1,4% e lʼaumento delle maggiorazioni sociali previsto dallʼultima legge di bilancio. Se si osserva lʼintero capitolo delle prestazioni sociali in denaro, il totale per il 2026 è stimato in 471,7 miliardi, pari al 20,4% del Pil, cifra che evidenzia lʼimpatto rilevante di questa voce sui conti pubblici.

Il triennio 2027-2029 e le dinamiche di crescita

Nei tre anni successivi la spesa pensionistica cresce con una variazione media annua stimata del 3,2%, superiore sia allʼandamento delle altre prestazioni sociali che alla crescita nominale dellʼeconomia. Per il 2029 il Documento prevede una spesa di 386,9 miliardi, corrispondente al 15,5% del Pil, mentre il totale delle prestazioni sociali in denaro raggiungerebbe 510,9 miliardi, ovvero il 20,5% del Pil. Questi numeri descrivono un equilibrio sempre più fragile tra il numero di occupati, la base contributiva, il ritmo della crescita economica e la dinamica dei prezzi.

Perché la ‘gobba’ arriva fino al 2041

La parte più significativa delle proiezioni è quella di lungo periodo: il Documento parla di una vera e propria gobba demografica. Il rapporto spesa pensionistica/Pil è previsto salire fino al 17,1% nel 2041, mantenendosi su quel livello anche nel triennio successivo. La causa principale è demografica: in quiescenza vanno le generazioni del baby boom, più numerose rispetto a quelle che entrano oggi nel mercato del lavoro, determinando un aumento del rapporto tra pensioni pagate e occupati. A contenere solo parzialmente questa tendenza intervengono lʼinnalzamento dei requisiti di accesso e lʼeffetto progressivo del sistema contributivo, che tende a limitare gli importi rispetto al precedente metodo retributivo.

La fase discendente dopo il 2045

Dopo il 2045 la traiettoria si inverte gradualmente: la spesa in rapporto al Pil comincia a scendere, attestandosi al 16,2% nel 2050 e proseguendo la discesa fino al 14% nel 2070 secondo le stime. Questa inversione è spiegata da due fattori principali: lʼentrata a regime più ampia del sistema contributivo e lʼattenuazione dellʼeffetto dellʼuscita contemporanea dei baby boom. Tuttavia, la riduzione futura non elimina la necessità di gestire la fase di picco senza scaricare costi eccessivi né sui conti pubblici né sulle generazioni attive.

Le leve di politica e i rischi per lʼequilibrio sociale

Gestire questa transizione significa lavorare su più fronti: incremento dellʼoccupazione, sostegno alla natalità, promozione dellʼoccupazione femminile e politiche di immigrazione regolare che amplino la base contributiva. Piccole variazioni percentuali nella spesa si traducono in cifre monetarie molto rilevanti, perciò è cruciale monitorare indicatori come il tasso di occupazione e la crescita nominale del Pil. Va inoltre considerata la memoria finanziaria di misure passate: ad esempio, politiche di pensionamento anticipato applicate negli anni precedenti hanno lasciato effetti di maggiore onerosità nel sistema.

In sintesi, i dati del Documento di finanza pubblica disegnano uno scenario con un picco chiaro e prevedibile della spesa pensionistica fino al 2041, seguito da una discesa a lungo termine. Il nodo centrale rimane la capacità delle istituzioni di accompagnare questa transizione demografica con misure che bilancino sostenibilità finanziaria e equità intergenerazionale, evitando scossoni eccessivi per i contribuenti e i beneficiari.