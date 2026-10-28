Concentrazione e algoritmi: il nuovo volto degli hedge fund

Il panorama azionario è ormai dominato da mega‑fondi e algoritmi: capire questa evoluzione è fondamentale per gli investitori.

Negli ultimi anni il mercato azionario ha subito una trasformazione strutturale. I Hedge fund più grandi hanno accumulato risorse senza precedenti, mentre le metodologie basate su modelli matematici e algoritmi stanno diventando la forza trainante dietro le quotazioni di breve termine.

Secondo gli ultimi dati di Hedge Fund Research, a settembre l’insieme degli hedge fund globali detiene ora 5.638 miliardi di dollari, un record storico alimentato sia da rendimenti solidi sia da afflussi di capitale costanti. Ma la cifra più significativa non è solo la dimensione, è il modo in cui il capitale si ripartisce al loro interno.

Concentrazione delle risorse nei mega-gestori

Nel secondo trimestre 2026 i fondi con più di 5 miliardi di dollari in gestione, che rappresentano appena il 10% delle masse totali, hanno raccolto 38,1 miliardi di nuovi investimenti. A loro si aggiungono 6,3 miliardi per le realtà tra 1 e 5 miliardi, mentre le realtà sotto il miliardo hanno ottenuto solo 700 milioni. Complessivamente, i grandi gestori hanno incassato 77,2 miliardi nell’intero semestre, contro i 10,3 miliardi delle medie e i 2,2 miliardi dei piccoli fondi.

Questa concentrazione rende più arduo l’ingresso di nuovi player: il numero di hedge fund lanciati nel secondo trimestre è sceso a 100, rispetto ai 166 del trimestre precedente e ai 562 complessivi nel 2025. La capacità di attrarre capitali è ormai strettamente legata alla reputazione e alla scala delle piattaforme.

L’avvento delle strategie quantitative e sistematiche

Le strategie quantitative rappresentano oggi l’85% dei flussi di denaro muossi quotidianamente dagli hedge fund, rispetto al 58% di dieci anni fa. Parallelamente, gli approcci long-short, basati su analisi fondamentale, sono scesi dal 42% al 15% nello stesso periodo.

Esempi emblematici includono Bridgewater, che utilizza un algoritmo per individuare squilibri macroeconomici, e Citadel, Elliott e Millennium, tutti operatori multi-manager che impiegano sistemi automatizzati basati su trend, volatilità e dinamiche di prezzo. Anche AQR e Man Group gestiscono importanti linee di business CTA, che operano prevalentemente tramite derivati.

Effetto sui prezzi a breve termine

Quando grandi fondi muovono ingenti somme in risposta a segnali comuni, il risultato è un’amplificazione dei movimenti di prezzo, soprattutto in momenti di stress di mercato. Le strategie CTA, basate su modelli di volatilità, possono ridurre o aumentare rapidamente le esposizioni, generando oscillazioni marcate anche quando i fondamentali delle imprese rimangono intatti.

Impatto sul valore fondamentale delle azioni

Il crescente peso delle metodologie sistematiche ha sfilato l’importanza tradizionale dei multipli prezzo/utili (P/E) nella spiegazione dei movimenti di prezzo. Uno studio interno evidenzia che, su un orizzonte di sei mesi, il P/E spiega appena tra lo 0% e il 4% delle variazioni di prezzo; solo in periodi di crisi, come il 2007-2008 o la pandemia di Covid-19, il valore sale al 30-50%.

Allungando il lasso temporale a 24 mesi, la capacità esplicativa del P/E si attesta intorno al 30%, mentre nel 2004 era tra il 50% e il 60%. Solo a 36 mesi il multiplo recupera una quota superiore al 60%, ma rimane inferiore a quella del primo decennio del nuovo millennio. L’analisi suggerisce che gli investitori devono esercitare una maggiore pazienza per osservare l’effetto fondamentale sui prezzi.

Il mercato odierno è più tecnico e meno sensibile ai dati di bilancio nel breve periodo. Tuttavia, i fondamentali non sono scomparsi: il loro impatto si manifesta su orizzonti più ampi, richiedendo agli operatori di distinguere il “rumore” generato dalle strategie algoritmiche dalla vera traiettoria di valore delle imprese.