Concorso 2026: 69 Posti per Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza – Tutti i Dettagli!

Il Concorso Allievi Ufficiali dell’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno 2026 rappresenta un’importante opportunità per i giovani italiani che desiderano avviare una carriera nel settore pubblico.

Sono disponibili 69 posti, e i candidati possono scegliere tra due comparti: il comparto ordinario e quello aeronavale.

Divisione dei posti disponibili

Per il concorso 2026, i posti sono così suddivisi:

60 posti per il comparto ordinario, con alcune riserve specifiche, tra cui:

per il comparto ordinario, con alcune riserve specifiche, tra cui: 1 posto per i candidati con attestato di bilinguismo, specifico per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



1 posto riservato ai familiari di personale delle Forze armate o di polizia deceduto in servizio.

9 posti per il comparto aeronavale, suddivisi in:

per il comparto aeronavale, suddivisi in: 5 posti per la specializzazione dipilota di elicottero.



4 posti per la specializzazione dicomandante di stazione e unità navale.

I candidati possono presentare domanda esclusivamente per uno dei comparti o specializzazioni disponibili, il che richiede una scelta ponderata in base alle proprie aspirazioni professionali.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al concorso, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. I candidati devono essere cittadini italiani e aver compiuto 17 anni entro il 1° gennaio 2026, senza superare i 22 anni. Questo implica che i nati tra il 1° gennaio 2004 e il 1° gennaio 2009 possono presentarsi al concorso.

Coloro che già appartengono al Corpo della Guardia di Finanza, come ispettori, sovrintendenti e finanzieri, possono partecipare se non hanno superato i 28 anni alla stessa data. È altresì importante non avere condanne penali e possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Documentazione necessaria

La domanda di partecipazione deve essere compilata online entro le ore 12 del 16 febbraio 2026 attraverso il Portale dei Concorsi Online della Guardia di Finanza. È fondamentale seguire le istruzioni fornite nel bando di concorso.

Le prove d’esame

Il processo di selezione per il concorso 2026 prevede diverse prove, ognuna progettata per valutare le competenze e le attitudini dei candidati:

Prova scritta di preselezione : un questionario a risposta multipla di cultura generale, che si svolgerà dal 1° marzo 2026 .

: un questionario a risposta multipla di cultura generale, che si svolgerà dal . Prova scritta di cultura generale : un elaborato scritto, previsto per il 20 marzo 2026 , con una durata di sei ore.

: un elaborato scritto, previsto per il , con una durata di sei ore. Prove di efficienza fisica : diverse prove atletiche per valutare la preparazione fisica dei candidati.

: diverse prove atletiche per valutare la preparazione fisica dei candidati. Accertamenti psico-fisici e attitudinali : per garantire che i candidati soddisfino gli standard necessari per il servizio.

: per garantire che i candidati soddisfino gli standard necessari per il servizio. Prove orali : esami su materie specifiche come storia, geografia e lingua inglese.

: esami su materie specifiche come storia, geografia e lingua inglese. Visita medica: per i candidati alla specializzazione di pilota di elicottero, è prevista anche una valutazione dell’idoneità al pilotaggio.

È consigliabile prepararsi adeguatamente per ogni fase del concorso, con particolare attenzione alle materie d’esame.

Materie di studio

Per affrontare le prove orali, i candidati dovrebbero concentrarsi su argomenti fondamentali, come:

Storia ed educazione civica: comprendere eventi significativi dalla storia d’Italia e il funzionamento delle istituzioni.

Geografia: conoscere l’economia e l’ambiente dell’Italia e dell’Europa.

Matematica: preparazione su algebra e geometria.

Il concorso per gli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza rappresenta un’importante opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore della sicurezza e della finanza pubblica. Una preparazione adeguata e un’attenta pianificazione della candidatura possono fare la differenza nel raggiungere questo ambito obiettivo professionale.