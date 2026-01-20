Guida Completa al Programma di Doppia Laurea: Vantaggi e Motivi per Sceglierlo

Il programma di doppia laurea rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti che desiderano ampliare i propri orizzonti accademici e culturali.

Attraverso questa iniziativa, gli studenti possono conseguire titoli di studio congiunti da istituzioni partner, migliorando così il loro profilo professionale nel mercato del lavoro.

Requisiti e durata del programma

La durata del programma è fissata a un anno. Durante questo periodo, gli studenti selezionati avranno l’opportunità di trascorrere il secondo anno di studi presso un’università partner. Per accedere a questa esperienza, è necessario essere iscritti a un corso di laurea magistrale in Economia e Management e aver superato gli esami del primo anno. Inoltre, è richiesta la presentazione della candidatura tramite il bando ERASMUS per studi all’estero.

Processo di selezione

Il processo di selezione è rigoroso e si basa su criteri specifici, volti a garantire che solo i candidati più meritevoli possano partecipare. Gli studenti dovranno dimostrare di avere una solida preparazione accademica, oltre a motivazione e spirito d’avventura.

Vantaggi dell’esperienza all’estero

Studiare all’estero nell’ambito di un programma di doppia laurea offre innumerevoli vantaggi. In primo luogo, gli studenti avranno l’opportunità di vivere una nuova cultura e sviluppare competenze trasversali sempre più richieste nel mercato del lavoro globale. Questa esperienza arricchisce non solo il curriculum, ma anche la vita personale, fornendo un punto di vista internazionale.

Competenze e opportunità

Il contatto con un ambiente accademico diverso permette di acquisire nuove competenze, migliorare le capacità linguistiche e ampliare la rete di contatti. Il programma di doppia laurea funge da passaporto per il futuro, rendendo gli studenti più appetibili per le aziende che cercano professionisti con un background internazionale.

Accordi con università partner

Un esempio concreto di questa iniziativa è l’accordo tra l’Università di Torino e l’Université Jean Moulin Lyon 3. Gli studenti della Scuola di Management ed Economia possono conseguire sia la Laurea magistrale italiana in Economia e Management che il Master mention Management International, spécialité Affaires Internationales presso l’università francese. Per partecipare, è richiesta una buona conoscenza della lingua francese.

Un altro accordo significativo è quello con l’Université Catholique de Louvain-Université de Namur, che consente agli studenti di conseguire congiuntamente la Laurea magistrale italiana e il Master in Economics. Questa opportunità è aperta a tutti gli studenti iscritti ai percorsi formativi delle due istituzioni, con il programma tenuto in lingua inglese.

Informazioni e colloqui

Per chi fosse interessato a partecipare al programma di doppia laurea, sono previste sessioni informative. Il 22 gennaio si svolgeranno colloqui via Webex per il ciclo 2026-2027, con dettagli specifici inviati ai candidati selezionati.

Scegliere di intraprendere un percorso di doppia laurea rappresenta un’opportunità preziosa per gli studenti. Con l’accesso a programmi di alta qualità e la possibilità di vivere esperienze internazionali, questa scelta si rivela vantaggiosa per la crescita personale e professionale.