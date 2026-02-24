Concorso Guardia di Finanza 2026: 983 posti per allievi marescialli al 98° corso

È ufficiale: pubblicato il bando per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Possono partecipare sia civili che militari in servizio. Il bando dettaglia posti disponibili, requisiti, prove da superare e la procedura per inviare la domanda online, con l’elenco delle certificazioni richieste e le scadenze da rispettare.

Cosa contiene il bando

Il testo ufficiale spiega chiaramente i requisiti anagrafici e di studio, le cause di esclusione e tutte le fasi della selezione. Troverete le prove previste (preselezione, scritti, prove fisiche, accertamenti psico‑attitudinali e orale/pratico), le modalità per caricare i documenti sulla piattaforma indicata e le regole per la formazione della graduatoria finale.

Come si svolge la selezione

L’iter parte dal controllo formale della documentazione e prosegue con la preselezione. Chi supera questa fase affronta le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico‑attitudinali, le prove scritte e, infine, il colloquio orale o la prova pratica. Le prove valutano conoscenze tecnico‑giuridiche e competenze psico‑fisiche; il punteggio complessivo stabilisce la posizione in graduatoria e l’eventuale ammissione al corso.

Chi può partecipare

Possono concorrere cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati e personale interno al Corpo che rispetti i termini previsti dal bando. Le commissioni esaminatrici sono nominate dall’amministrazione: valutano titoli, prove e idoneità nei profili richiesti. Per molti ruoli si privilegiano competenze in ambito economico, amministrativo e di servizio pubblico.

Ripartizione dei posti

I posti messi a concorso sono 983: 923 per il contingente ordinario e 60 per il contingente di mare. Tra quelli ordinari sono previste riserve istituzionali per un totale di 80 posti riservati, di cui 8 destinati ai congiunti superstiti del personale deceduto in servizio o per causa di servizio.

Contingente di mare: specializzazioni e numeri

Per il contingente di mare la suddivisione è la seguente:

– 30 posti per nocchiere abilitato al comando (NAC)

– 10 posti per nocchiere (NCH)

– 16 posti per tecnico di macchine (TDM)

– 4 posti per tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC)

Particolarità per i tecnici di macchine

Per la specializzazione TDM sono riservati 8 posti a favore del personale con qualifica di motorista navale formato alla Scuola Nautica della Guardia di Finanza. Alcuni militari meritevoli possono essere ammessi con esonero da parti della selezione, tramite graduatoria interna basata su punteggio di merito e titoli. In caso di parità si applicano criteri quali grado, anzianità di servizio e maggiore età. La qualifica richiesta deve essere posseduta alla scadenza della domanda e mantenuta fino all’ingresso al corso.

Documentazione e scadenze

Chi è interessato deve leggere con attenzione il bando per conoscere tutte le scadenze e le modalità di invio della domanda. La piattaforma indicata dall’amministrazione è l’unico canale valido per caricare certificazioni e documenti. L’amministrazione pubblicherà il calendario delle prove e le graduatorie; i primi passaggi prevedono la verifica delle domande ammissibili e la convocazione alle prove.

Perché partecipare

Il 98° corso rappresenta un’opportunità concreta per entrare nella Guardia di Finanza e avviare una carriera nelle funzioni ispettive e nella polizia economico‑finanziaria. Il Percorso formativo è specialistico e offre possibilità di crescita professionale, contribuendo al rafforzamento della capacità operativa del Corpo.

Consiglio pratico

Prima di inviare la domanda verificate di avere tutte le certificazioni richieste in formato digitale, controllate i requisiti specifici per la specializzazione desiderata e annotate le scadenze. Un controllo preliminare evita esclusioni formali e rischi di errore nella fase di caricamento.

