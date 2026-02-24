Concorso Guardia di Finanza 983 posti: guida completa alla candidatura

I fatti

La Guardia di Finanza ha pubblicato il bando per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Il provvedimento è datato 20 febbraio 2026 e definisce modalità, requisiti e calendario delle procedure di selezione. La domanda va inviata esclusivamente online tramite il Portale dei Concorsi della Guardia di Finanza entro le ore 12 del 23 marzo 2026.

Posti a concorso e ripartizione

Sono disponibili 983 posti complessivi. La maggior parte — 923 posti — è rivolta al contingente ordinario; i restanti 60 posti costituiscono il contingente di mare. Tra i posti sono previste riserve: otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale deceduto in servizio (o, in caso di unici superstiti, a parenti in seconda linea collaterale).

Contingente di mare: specializzazioni

I 60 posti del contingente di mare sono suddivisi per profilo:

– 30 posti per nocchiere abilitato al comando (NAC);

– 10 posti per nocchiere (NCH);

– 16 posti per tecnico di macchine (TDM);

– 4 posti per tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC).

Questa ripartizione orienta la scelta della specializzazione in base alle competenze nautiche o tecniche del candidato.

Requisiti di partecipazione

Possono candidarsi i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che rispettano i limiti d’età previsti. È necessario aver compiuto 17 anni e non aver superato il 26° anno di età alla data di scadenza del bando (23/03/2026). Per alcune categorie interne al Corpo — ruolo Sovrintendenti, ruolo Appuntati e Finanzieri, allievi Finanzieri e ufficiali di complemento o in ferma prefissata — il limite di età è elevato fino a 35 anni non compiuti.

Fra i requisiti scolastici figura il possesso, o la conseguibile acquisizione entro la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che permetta l’iscrizione a corsi universitari previsti.

Documentazione e esclusioni

L’elenco completo dei documenti da allegare, le cause di esclusione e le modalità di autocertificazione sono dettagliati nel bando ufficiale. Presentare la documentazione richiesta correttamente è condizione essenziale per l’ammissione alla selezione.

Modalità di presentazione e calendario delle prove

La domanda deve essere compilata e inviata online entro le ore 12 del 23 marzo 2026: il termine è tassativo e il mancato rispetto comporta esclusione. Il percorso selettivo si articola in più fasi: preselezione, prove scritte, accertamenti psico‑fisici e attitudinali, prove di efficienza fisica, prova orale, valutazione dei titoli e una prova facoltativa di lingua straniera.

Date da segnare in agenda:

– Preselezione: a partire dal 13 aprile 2026;

– Prova scritta di cultura generale: dalle ore 8 del 5 maggio 2026.

Tutte le indicazioni operative e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul Portale dei Concorsi.

Dettaglio delle prove e consigli per la preparazione

La preselezione consiste in questionari a risposta multipla: è utile esercitarsi su test simili per prendere dimestichezza con tempi e modalità. La prova scritta di cultura generale richiede capacità di sintetizzare e argomentare, oltre a conoscenze di base sulle materie indicate nel bando. Seguono gli accertamenti psico‑fisici e le prove attitudinali, la prova di efficienza fisica e la prova orale. La valutazione dei titoli completa il quadro e incide sulla graduatoria finale.

Per prepararsi al meglio conviene:

– esercitarsi con batterie di quiz a tempo;

– studiare le materie elencate nel bando;

– simulare l’orale con esercizi di esposizione e argomentazione;

– dedicare specifico allenamento alle prove fisiche previste per il profilo scelto.

