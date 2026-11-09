Scopri perché gli ETF indicizzati possono far crescere più rapidamente il tuo capitale rispetto ai fondi attivi.

Molti risparmiatori si trovano a dover scegliere tra ETF indicizzati e fondi comuni a gestione attiva. Entrambi gli strumenti sono quotati in Borsa, ma la logica di gestione è differente: gli ETF replicano la composizione di un indice, mentre i fondi attivi affidano la selezione dei titoli a un gestore che cerca di superare il mercato.

La differenza più evidente riguarda le spese. Un costo ricorrente più basso permette al capitale di rimanere più alto nel tempo, e su un orizzonte di vent’anni può fare la differenza tra un risultato mediocre e una crescita significativa. Questo articolo analizza i costi chiave, il loro impatto sul rendimento e confronta due piattaforme popolari per i piani di accumulo.

Costi principali di ETF e fondi attivi

Il TER (Total Expense Ratio) rappresenta la somma delle spese di gestione e amministrazione che il fondo sostiene ogni anno. Nel caso degli ETF indicizzati, il TER è solitamente più contenuto perché non è necessario un team di analisti per scegliere i titoli. Tuttavia, il TER non comprende le commissioni di negoziazione che l’investitore sostiene sul mercato secondario.

Commissioni di broker e spread

Quando si acquista o si vende un ETF, il prezzo di esecuzione include lo spread, ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita in quel preciso momento. Inoltre, la piattaforma di intermediazione può applicare una commissione di negoziazione. Questi costi sono proporzionali al valore dell’operazione e si sommano alle spese già indicate dal TER.

Per i fondi attivi, oltre al TER più elevato, è frequente l’applicazione di commissioni di sottoscrizione, di rimborso o di performance, a seconda della classe di quota e del prodotto scelto. Tali oneri vengono addebitati una tantum e possono incidere notevolmente sul capitale iniziale, soprattutto se il piano di investimento è di lungo periodo.

Piani di accumulo: Trade Republic vs Scalable Capital

I PAC (piani di accumulo di capitale) consentono di investire somme periodiche in ETF senza dover gestire manualmente ogni acquisto. Le due piattaforme più diffuse in Italia, Trade Republic e Scalable Capital, offrono condizioni competitive, ma con differenze operative che influiscono sul costo finale.

Esecuzione su Trade Republic

Trade Republic permette di attivare un PAC senza commissioni di intermediazione: ogni singola operazione ha un costo compreso tra 10 € e 10 000 €. Modificare o annullare il piano è gratuito, mentre la vendita prevede un costo di regolamento esterno di 1 € per operazione, o 2 € se si utilizza il servizio di “Direct Price”. Oltre a questi oneri, rimangono le spese proprie dell’ETF (TER) e lo spread di mercato.

Esecuzione su Scalable Capital

Scalable Capital propone PAC a partire da 1 € di versamento, con commissioni di esecuzione pari a 0 € sia nella formula FREE (senza canone mensile) sia nella versione PRIME+ (4,99 € al mese). Anche qui, le spese dell’ETF e lo spread non sono eliminati, ma l’assenza di commissioni di negoziazione riduce il costo complessivo per l’investitore che effettua operazioni frequenti.

La scelta tra le due piattaforme dipende dal tipo di operazione più comune: chi effettua pochi scambi potrà trovare più conveniente la formula di Scalable Capital, mentre chi pianifica acquisti regolari e desidera la massima flessibilità può preferire Trade Republic.

Indipendentemente dalla piattaforma, è fondamentale considerare l’intero ciclo di vita del costo: dal TER annuale alle commissioni di ingresso/uscita, dallo spread al canone mensile. Solo valutando tutti questi elementi è possibile capire quale soluzione massimizza il capitale investito nel lungo periodo.