Scopri le caratteristiche fondamentali dell’ETF iShares Euro Government Bond 15‑30yr, dal suo indice di riferimento ai costi di gestione e alla modalità di distribuzione delle cedole.

L’ETF iShares Euro Government Bond 15-30yr (Dist) è un veicolo di investimento quotato che consente di accedere, in maniera semplice e trasparente, a una selezione di obbligazioni sovrane dell’area euro con scadenze comprese tra 15 e 30 anni. L’obiettivo è replicare fedelmente l’andamento dell’indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30, offrendo così agli investitori una esposizione a lungo termine a titoli di Stato a Investment Grade. L’ETF nasce nel dicembre 2006, è domiciliato in Irlanda e, grazie alla sua struttura a distribuzione, restituisce regolarmente agli azionisti le cedole maturate sui titoli sottostanti.

Con un patrimonio gestito di circa 871 milioni di euro, il fondo si colloca tra gli ETF di maggiori dimensioni nella categoria dei bond sovrani. La sua ampiezza consente di beneficiare di economie di scala sia nella gestione operativa sia nella liquidità di mercato, riducendo gli spread di prezzo tra domanda e offerta. Inoltre, la distribuzione semestrale delle cedole rende l’ETF appetibile per chi ricerca un flusso di reddito periodico, tipicamente utilizzato per reinvestimento o per coprire esigenze di cash flow.

Caratteristiche dell’indice Bloomberg Euro Government Bond 15-30

L’indice di riferimento raggruppa obbligazioni emesse dagli Stati membri dell’Unione Monetaria Europea (UME) con scadenza minima di quindici anni. Tutti i titoli inclusi possiedono un rating Investment Grade, cioè sono considerati a basso rischio di credito secondo le agenzie più autorevoli. La composizione dell’indice è pesata per capitale, il che significa che i paesi con emissioni più consistenti contribuiscono in misura maggiore al risultato finale. La diversificazione geografica copre economie come Germania, Francia, Italia e paesi nordici, riducendo il rischio di concentrazione su un singolo emittente.

Composizione e rating dei titoli

Nel basket dell’indice, più del 60% del valore si concentra su obbligazioni tedesche ed estoni, poi seguono Francia e Italia con quote rispettivamente intorno al 12% e 10%. Tutti i titoli mantengono un rating minimo di BBB- o superiore, garantendo così una bassa probabilità di default. Questa caratteristica è fondamentale per gli investitori istituzionali che cercano stabilità e prevedibilità dei rendimenti nei portafogli a lungo termine.

Dettagli operativi e costi dell’ETF iShares

Il fondo utilizza una strategia di replica a campionamento, ovvero acquista solo una parte rappresentativa dei componenti dell’indice, privilegiando quelli con la maggiore capitalizzazione e liquidità. Questo metodo consente di contenere i costi di transazione senza compromettere la correlazione con l’indice di riferimento, la quale rimane elevata (R² superiore a 0,99). Il Total Expense Ratio (TER) annuo è fissato allo 0,15%, un valore competitivo rispetto ad altri ETF di bond sovrani a gestione passiva.

Meccanismo di distribuzione delle cedole

Le quote di interessi maturate sui titoli sottostanti sono accorpate e distribuite agli azionisti due volte l’anno, tipicamente a giugno e dicembre. La modalità “Distribuzione” (Dist) implica che le cedole vengano pagate in contanti, piuttosto che reinvestite automaticamente come avviene negli ETF a capitalizzazione. Questo aspetto è particolarmente utile per chi desidera un reddito regolare, ad esempio pensionati o fondi pensione, ma è anche possibile reinvestire manualmente i proventi per aumentare la capitalizzazione del portafoglio.

L’ETF iShares Euro Government Bond 15-30yr rappresenta una soluzione consolidata per ottenere esposizione a obbligazioni sovrane a lungo termine dell’Eurozona, combinando bassa volatilità, costi contenuti e una politica di distribuzione semestrale delle cedole. La sua lunga storia, il considerevole patrimonio gestito e la trasparenza operativa lo rendono una scelta solida per investitori alla ricerca di stabilità e di un flusso di reddito prevedibile.