Scopri il conto titoli Banca Sistema per le imprese, senza costi di apertura e con trading online su azioni, obbligazioni ed ETF.

Nel contesto attuale, le aziende hanno la necessità di gestire in maniera efficiente i propri investimenti finanziari, dal capitale proprio al portafoglio di titoli. Banca Sistema risponde a questa esigenza proponendo un conto titoli dedicato alle persone giuridiche capace di combinare custodia sicura, amministrazione trasparente e strumenti di negoziazione avanzati. Il prodotto è riservato a chi è già titolare di un Conto corrente presso la banca, garantendo così continuità amministrativa e facilità di integrazione con i flussi di cassa esistenti.

Grazie a questa soluzione, le imprese possono concentrare le proprie risorse su attività operative, delegando a Banca Sistema la gestione quotidiana di azioni, obbligazioni, titoli di Stato, ETF e quote di fondi comuni. Il servizio elimina le tradizionali barriere di costo: non esistono spese di apertura o chiusura del conto titoli, la custodia è gratuita e non è previsto alcun canone annuo per l’utilizzo dell’Internet Banking. L’unica imposta applicata è il bollo, calcolato secondo la normativa vigente.

Servizi di custodia e amministrazione inclusi

Il nucleo centrale del prodotto è la custodia dei valori mobiliari, che avviene in un ambiente regolamentato e protetto. La banca si occupa dell’incasso delle cedole, dei dividendi e degli interessi assicurando che i proventi vengano accreditati tempestivamente sul conto corrente aziendale. Inoltre, Banca Sistema gestisce il collocamento di nuove emissioni azionarie e obbligazionarie rappresentando un punto di accesso diretto alle opportunità di mercato. Ogni operazione viene registrata nella contabilità della società, garantendo una tracciabilità completa e una reportistica pronta per il controllo interno o per gli audit.

Gestione operativa dei titoli

Per le imprese che desiderano una supervisione dettagliata, il servizio comprende la registrazione contabile di tutti gli strumenti finanziari, includendo la contabilizzazione delle variazioni di valore e dei rendimenti. La banca fornisce estratti periodici, report personalizzati e l’accesso a una piattaforma di monitoraggio in tempo reale, così da consentire alle strutture finanziarie interne di valutare costantemente la performance del portafoglio.

Possibilità di negoziazione con il trading online

Attraverso la piattaforma di trading online i titolari possono operare in autonomia su una vasta gamma di strumenti. Sono disponibili azioni quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana, ETF ed ETC sul mercato ETF-Plus e obbligazioni corporate o titoli di Stato sui mercati MOT, MTF o tramite intermediari di contrapparti. La piattaforma offre quotazioni aggiornate in tempo reale, grafici interattivi e strumenti di analisi rendendo possibile l’esecuzione di ordini sia di mercato sia limitati con pochi click.

Azioni, ETF e obbligazioni sui mercati italiani

Le imprese possono acquistare e vendere azioni quotate sul MTA accedere a ETF diversificati per settore o area geografica, e gestire obbligazioni corporate con scadenze e rating differenti. La possibilità di incassare direttamente cedole e dividendi riduce i tempi di liquidazione, migliorando la gestione della liquidità aziendale. Inoltre, la piattaforma permette di impostare avvisi di prezzo e di monitorare le proprie posizioni in modo continuo.

Operatività su mercati internazionali e fondi di investimento

La divisione Banking di Banca Sistema mette a disposizione dei clienti professionali la possibilità di negoziare titoli in valuta estera sui principali mercati di Londra, Francoforte, Parigi e New York. Questa funzionalità è particolarmente utile per le imprese che desiderano diversificare il portafoglio a livello globale o coprire esposizioni valutarie. Inoltre, è possibile sottoscrivere quote di fondi di investimento gestiti dalle più importanti case di gestione del risparmio, ampliando l’offerta di prodotti a disposizione del cliente.

Come aprire il conto titoli aziendale

Per attivare il servizio, le imprese devono prima verificare di essere titolari di un rapporto di conto corrente presso Banca Sistema. È consigliabile consultare la sezione “Documenti Utili” presente sul sito per prendere visione di tutti i regolamenti e le informative. Successivamente, è sufficiente contattare il servizio clienti al numero verde 800 961 629 dove un operatore guiderà il richiedente attraverso le pratiche di apertura e raccoglierà la documentazione necessaria. Una volta completata la verifica, il conto titoli sarà attivo e pronto per le prime operazioni di custodia e trading.