Finanza climatica in Italia schizza alle stelle, ma gli aiuti arrivano dove meno ti aspetti.

Nel periodo compreso tra il 2023 e il 2025 la finanza climatica pubblica dell’Italia è passata da 838 milioni di euro a 2,29 miliardi, quasi un raddoppio in soli tre anni. L’incremento supera di molto l’impegno di 1,4 miliardi di dollari annui annunciato alla Cop26 di Glasgow nel 2021, ma la composizione delle risorse è cambiata radicalmente.

Il capitale aggiuntivo proviene quasi esclusivamente da prestiti bilaterali, che nel 2025 rappresentano il principale strumento di erogazione. La quota destinata ai paesi meno sviluppati è scesa dal 47 % del totale nel 2023 al solo 9 % nel 2025, mentre i contributi ai fondi multilaterali rimangono al di sotto dei 100 milioni di euro annui.

Il ruolo ambiguo dell’Italia nei fondi internazionali

Il Paese è riconosciuto come il primo contributore al Fondo per le perdite e i danni legate alla crisi climatica, con accordi firmati per 112,3 milioni di dollari. Tuttavia, solo 23 milioni di dollari, pari al 20 % dell’importo pattuito, sono stati effettivamente versati. Dall’estate 2022 non arriva alcun finanziamento all’Adaptation Fund.

La legge di bilancio 2027 ha riservato 320 milioni di euro all’anno per il triennio 2027-2029, ma la somma proviene da una parte del budget del 2022 rimasta inutilizzata e ricomposta, senza indicare un nuovo obiettivo a medio-lungo termine.

Contraddizioni tra finanziare il clima e sostenere i fossili

Nonostante gli impegni assunti a Glasgow per chiudere il sostegno pubblico alle fonti fossili, l’Italia è rimasta il paese che ha finanziato più progetti di questo tipo dal 2022, con circa 6 miliardi di dollari, davanti a Germania (2,5 miliardi) e Svizzera (1,6 miliardi). Nel 2025, SACE, l’ente pubblico di assicurazione e finanziamento alle imprese, ha garantito 2,5 miliardi di dollari per progetti fossili, prevalentemente nel settore del gas.

Questa doppia logica mette in evidenza una incoerenza di politica: da un lato gli impegni finanziari per il clima aumentano, dall’altro la stessa amministrazione continua a sostenere la transizione verso combustibili non rinnovabili.

Le nuove iniziative europee al contesto globale

Alla Cop31, la Commissione europea ha lanciato due progetti di rilievo. Il primo, nel quadro del Patto per il Mediterraneo, è la partnership T-MED, destinata a raccogliere fino a 25 miliardi di euro entro il 2035 per energia pulita, infrastrutture idriche e biodiversità, con garanzie UE pari a 4,5 miliardi.

Il secondo è la Multilateral Initiative on Climate & Health Research Funding, un’alleanza globale con il Wellcome Trust e finanziatori di cinque continenti. Il segretariato, finanziato dall’UE, prenderà vita a gennaio 2027 e perseguirà cinque obiettivi: rafforzare la comunità di ricerca, ottimizzare le risorse, migliorare qualità e pertinenza, chiarire i percorsi verso impatto e garantire una scienza aperta e affidabile.

Queste iniziative mostrano la volontà dell’UE di coordinare gli investimenti e ridurre la frammentazione, ma la loro efficacia dipenderà dalla capacità di allineare le politiche nazionali, come dimostra il caso italiano, dove la crescita della finanza climatica convive con una persistente dipendenza da finanziamenti fossili.